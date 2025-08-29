1 órája
Kanapék extrákkal: nem akármivel „bélelték ki” a bőrheverőket
Nem mindennapi fogásról számolt be a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) pénteken a police.hu oldalon. A pénzügyőrök kábítószer-kereső kutyája szimatolta ki azt a 66 kiló marihuánát, amit a z Egyesült Államokból érkezett bőrheverőkbe rejtettek.
Nem mindennapi dolgot rejtettek a bőrfekhelyek (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
A bolgár vámszolgálat kábítószeres egysége 45 kilogramm marihuánát talált Szófiában augusztus 18-án egy kanapészállítmányban – olvasható a közleményben.
A termékek az Egyesült Államokból, Illinois-ból érkeztek egy chicagói szállítmányozó cégen keresztül – tették hozzá.
A bolgár nyomozók kockázatelemzése alapján kiderült, hogy
egy másik kanapészállítmány augusztus 21-én Budapestre érkezhet, és ezt jelezték is a magyar kollégáiknak.
Az információ valósnak bizonyult:
augusztus 21-én egy, az Egyesült Államokból érkező rakomány átvizsgálása során a NAV kábítószer-kereső kutyája pozitív jelzést adott, és amikor a pénzügyőrök megbontották a csomagot, tíz heverő kárpitja alatt kábítószergyanús anyagokat, a gyorsteszt alapján marihuánát fedeztek fel.
A bútorok belsejében
összesen 100, egyenként körülbelül fél kilogrammos marihuánacsomagot találtak, rajtuk különböző fantázianévvel ellátott cetlikkel, úgymint LCG, Halle Berry, Pinnacle.
A drog célországa ebben az esetben is Bulgária lett volna – tették hozzá.
A KR NNI nemzetközi bűnügyi együttműködést folytat az ügyben az amerikai DEA-vel (Drug Enforcement Administration, Kábítószer-ellenes Hivatal) és a bolgár szolgálatokkal annak érdekében, hogy megtalálják az amerikai és az európai drogkereskedőket – áll a közleményben.
