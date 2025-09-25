1 órája
Teó, a hűséges négylábú – Orbán Viktor is méltatta a hősies kutyát
Orbán Viktor a Facebookon méltatta a hős kutyát, Teót, aki nem hagyta magára idős gazdáját, amikor az elesett és mentőt hívtak hozzá Ercsiben.
Forrás: Facebook
„A hősök nem mindig két lábon járnak” – írta Orbán Viktor az Országos Mentőszolgálat egyik bejegyzéséhez, kiemelve a hősies négylábút, Teót.
A mentőszolgálat beszámolója szerint egy idős nőhöz riasztották az ercsi mentőgépkocsit, aki kutyasétáltatás közben esett el. A bajtársak perceken belül a helyszínre értek, és megkezdték a csuklósérült nő ellátását.
Az aggódó hozzátartozó azonban egy pillanatra sem akart elmozdulni a nő mellől, és Teó, a kutya, hűségesen mellettük maradt.
Bajtársaink perceken belül helyszínre értek, és megkezdték a csuklósérült nő ellátását, azonban egy aggódó hozzátartozó egy tapodtat sem volt hajlandó elmozdulni a nő mellől. A hölgy kutyusáról, Teóról van szó, aki bár barátságos volt a bajtársainkkal, türelmesen figyelte a vizsgálatokat, de hallani sem akart arról, hogy akár egy pillanatra is magára hagyja gazdiját
– számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat.
A kutyák nemcsak a szavakat, hanem a mögöttes jelentést is megértik
Később kiderült, hogy a sérült mindössze néhány percnyire lakik a baleset helyszínétől, így a mentősök hazavitték Teót, ahol a nő férje már ki tudta csalogatni a mentőből. Ezután a sérültet stabil állapotban szállíthatták kórházba – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.
