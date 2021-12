Több mint húsz évvel ezelőtt találkozott egymással először Dobó Kata és Bokor Barna. Akkor a rendezőnő még nem is sejtette, hogy első családi mesefilmjének a főszereplője köszönt rá a folyosón. Számos klasszikus színpadi szerep után, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának művésze, Szemerey András bőrébe bújt az El a kezekkel a Papámtól! című varázslatos mozifilmben – olvasható a Metropol cikkében.

Amikor az ember szerelmes, akkor a teste is reagál, pillangók röpködnek a gyomrában, izzad a tenyere. Így van ez a való életben és a filmvásznon is. A paragrafusok erdejében élő Szemerey ügyvéd úrnak, akit Bokor Barna kelt életre, a bokája rándul meg, amikor elkezdi behálózni ez a csodálatos érzés. A szeretni való, kislányát egyedül nevelő, szigorú ügyvéd szerepe egy bevásárlás közben találta meg a színészt.

Égi jelként fogtam fel ezt a felkérést – fogalmazott Bokor Barna.

Hozzátette, nagyon szerette volna filmben is kipróbálni magát, de ez a lehetőség nem találta meg 40 éves koráig. Aztán, mint egy sóvárgott szerelem, egyszer csak rá kacsintott ez a filmszerep. Elmondta, a producer, Helmeczy Dorottya hívta fel, hogy lenne-e kedve elvállalni. A beszélgetés alatt egy bevásárlólistával állt a bolt közepén, és egészen más dolgokat pakolt a kosarába, mint ami fel volt írva. Aztán úgy jött ki az üzletből, mint amikor az embert megsuhintja a szerelem szele.

A megrándult boka a szerelmet jelképezi

A forgatáson aztán Bokor Barna ott találta magát rengeteg hölgy társaságában, hiszen az általa játszott ügyvéd körül számos női karakter forog. A női energia a rendező, Dobó Kata személyében is végig jelen volt. Bokor Barna elmondta Dobó Katával mindig szeretett volna találkozni. Egyszer, valamikor 1998-ban Budapesten elment mellette egy szűk folyosón, rá is köszönt, ő pedig visszaköszönt annak ellenére, hogy nem ismertük egymást.

Akkoriban ez volt az első számú élményem, hiszen Kata volt az első számú nő, A miniszter félrelép mozisztárja. Most, amikor együtt dolgoztunk, azonnal működött közöttünk a szakmai kémia. Kata nagyon érzékeny, és nagyon finom érzékkel választotta ki a karaktereket – tette hozzá.

A film témája a szerelem, a gyermeki lélek és a szülői szeretet. Bokor Barna kiválasztása ebből a szempontból is telitalálat.

Apuka is vagyok, gyermeki lelkem is van. A szerelemben pedig valamennyien elveszünk, és gyermeklelkűek leszünk – emelte ki a színész, aki a szeretni való, de szigorú ügyvéd érzelmi állapotát egy fizikai jelenséggel is ábrázolja a vásznon. A szerelemtől ugyanis megrándul a bokája. Van, aki pillangókat érez a hasában, mások dadogni kezdenek, Szemereynek pedig a lába rándul. Visszafelé ez nem működik, ha valaki a bokáját kifelé rángatja, attól még nem lesz szerelmes.

A színész továbbá azt is elárulta, hogy ő maga is így van ezzel, kamaszkora óta vizsgálja azt a tagadhatatlan tényt, hogy a szerelem hatására kizökken az idő.

Most már abban a korban vagyok, hogy meg tudom figyelni, mi működteti a szerelem energiáját. Azóta se jöttem rá a pillangóeffektus működési mechanizmusára. Önkéntelenül és megmagyarázhatatlanul van, vagy nincs. Minden megváltozik és az ember a folyamatos elragadtatás állapotában van – hangsúlyozta.

Kiemelt hangsúlyt kap a vásznon a szülői szeretet

A szerelem mellett egy másik fontos érzés, a szülői szeretet is megjelenik a filmben. Bokor Barna elmondta, remek gyerekszínészekkel dolgozhatott együtt, valóban úgy tekintett rájuk, mint kollégákra. Marczinka Bori, aki Dorkát, Szemerey a kislányát játszotta a filmben, olyan természetes őszinteséggel létezett a jelenetekben, hogy Bokor Barna elmondása szerint gyakran abból táplálkozott, amit tőle kapott. A színész kiemelte, Marczinka Bori élővé tudta tenni a pillanatokat. Egy idő után ráadásul azt is észrevették, hogy hasonlítanak egymásra.

Az El a kezekkel a Papámtól! című filmnek különleges a látványvilága is.

Imádtam ezt a színes, retró futurisztikus miliőt – árulta el a színész. Hozzátette, annak ellenére, hogy neki 6 szürke öltönye volt, azokban benne volt a szürke valamennyi árnyalata. Hozzátette, Szemerey egyébként is egy szürke ügyvéd, és a pipájába kapaszkodik, hogy ne lássák, ha elbizonytalanodik. Bokor Barna elmondta továbbá, hogy ő maga is izgatottan várja a december 9-i bemutatót. Legjobban pedig a 10 és a 12 éves gyermekei véleményére kíváncsi.

Én is fel szoktam tenni magamnak azt a kérdést, ami a filmben is elhangzik, hogy vajon én jó apa vagyok-e. De igyekszem, és szerintem ők ezt érzik – fogalmazott.