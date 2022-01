A szervezők szerdai közleménye szerint az év Massimo Mercelli olasz fuvolaművész és Simon Izabella zongoraművész kamarakoncertjével kezdődik január 22-én a Liszt Múzeumban. Az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus Vashegyi György vezényletével és nemzetközi szólistagárdával január 26-án a Zeneakadémián lép fel. Martha Argerich zongoraművész és Misa Majszkij csellóművész január 28-án a Zeneakadémián ad kamarakoncertet.

A MÁV Szimfonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar a Cziffra Fesztivált létrehozó Balázs János zongoraművész közreműködésével Chopin és Liszt Párizsban szövődött barátságát idézi meg februárban Kesselyák Gergely vezényletével.

Az MVM kiemelt támogatásával megvalósuló Cziffra György Fesztivál több helyszínen is zajlik majd február 14. és 27. között. A klasszikus zenei koncertek mellett idén is lesz bárest, bemutatkoznak fiatal művészek, kiállítások is színesítik a programot, valamint átadják a fesztivál díjait.

A programok közt szerepel Klara Min dél-koreai zongoraművésznő szólóestje a Zeneakadémián, ahol Robert Schumann zongoramuzsikája szólal meg. Káel Norbert zongoraművész koncertjén nagy szerzők művei dzsesszbe hajló rögtönzések mentén kerülnek új megvilágításba a MOMKultban.

A romantika aranykorát idézi fel Balázs János Vagyim Repin hegedű- és Alekszandr Knyazev gordonkaművésszel a Zeneakadémián, ahol többek közt Csajkovszkij a-moll zongoratriója hangzik el.

A báresten a Hot Jazz Band, Sárközy Lajos zenekara, Malek Andrea és Bősze Ádám tiszteleg Cziffra György emléke előtt a MOMKultban.

A 2021-es Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny második helyezettje, egyben a Cziffra Fesztivál különdíjasa, az olasz Giovanni Bertolazzi február 26-án ad hangversenyt a Régi Zeneakadémián. Snétberger Ferenc, Szakcsi Lakatos Béla és Tony Lakatos, az improvizáció nagymesterei a Zeneakadémián lépnek fel.

A fesztivál programja gálakoncerttel zárul, amelyen 2017 óta minden évben átadják a Cziffra György Fesztivál díjait.

Az esten elhangzik Liszt Ferenc két zongoraversenye és két zongorás versenyműve Balázs János előadásában, a Concerto Budapest zenekarát Keller András vezényli.

Két kiállítás is nyílik: a MOMKult Reich Károly Lépcsőgalériában a senlis-i Saint Frambourg Kápolna építészeti és fotogrammetrikai felméréseinek rajzaiból látható válogatás. A Hegyvidék Galériában pedig Dóra Ádám és Koszorús Rita tárlatának kísérőrendezvényeként zenés tárlatvezetést tartanak, amelyen fiatal zeneművészek improvizációját hallgathatják meg az érdeklődők.

