A traumák feldolgozásának kortárs képzőművészeti eszközeit kutatja a Ludwig Múzeum Előhívás címmel, péntektől látható csoportos nemzetközi kiállítása.

A tárlat fókuszában a traumaforrások vizuális művészeti eszközrendszerekkel történő átdolgozása, performatív megjelenítésének újszerű elemzése áll. A kurátorok azt vizsgálják, hogy az utóbbi két-három évtizedben hogyan változott meg a művész részvétele ezekben a folyamatokban, milyen új megközelítési módok és szempontok merültek fel, kerültek előtérbe – közölte az MTI-vel pénteken a Ludwig Múzeum.

A szervezők szándéka szerint a kiállítás elsősorban egy platform, amely nem traumatikus élmények és tragikus események ábrázolására törekvő műveket mutat be, hanem olyan alkotói folyamatokat helyez fókuszba, amelyek a művészetet a feldolgozás egyik lehetséges aktív eszközeként használják, a hangsúlyt a „relációs aspektusra” kívánják helyezni.

Ez a fajta „empatikus látásmód” lehetővé teszi, hogy a művészet ne tolmácsolja, vagy ismételje a traumatikus eseményt, hanem egy empatikus tanúságtétellel szolgáljon, egyszerre mozgatva érzelmi és intellektuális szálak kombinációját – hangsúlyozzák a szervezők.

A válogatás húsz művészt, művészcsoportot és művészpárost mutat be tizenhárom országból. Az európai alkotók mellett olyan, a magyar közegben ritkán megjelenített színterekből is beemel munkákat, mint például Kuba, Mianmar és Chile.

Mint a közlemény kiemeli, a tárlat öt művészi alapállást jelenít meg, ám nem törekszik a lehetséges megközelítések teljes körű lefedésére, egy újabb zárt diskurzus létrehozására.

A kiállításon kevéssé látható, de mélyen gyökerező kérdések is helyet kapnak: Feigl Fruzsina, Kálmán Borbála és Timár Katalin kurátorok kevésbé magától értetődő trauma-forrásokat is beemeltek a koncepcióba, a trauma hétköznapi aspektusait hangsúlyozva, illetve törekedtek arra, hogy lehetőséget adjanak az aktuálisan, társadalmi szinten is megrendítő folyamatok mélyebb megismerésére – áll a közleményben.

A múzeum tereiben időről időre egy-egy műegyüttest más-más szakterület képviselője jár körül saját tudományágának szemszögéből, kitágítva a trauma-források értelmezésének folyamatát: ezek a kiegészítések Annex néven futnak.

A http://elohivas.ludwigmuseum.hu microsite-on a látogatók a folyamatosan bővülő tartalmakon keresztül még jobban elmélyedhetnek a témában, sőt javaslatokat is tehetnek az oldal fejlesztésére.

A kiállításhoz kapcsolódó első program a budapesti Francia Intézet által szervezett kerekasztal-beszélgetés lesz május 18-án az intézet auditóriumában.

Borítóképünk illusztráció. Fotó: Shutterstock