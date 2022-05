A 2022-es és 2023-as esztendő Petőfi Sándor születésének 200 éves évfordulójáról szól. Különleges időutazás ez, amelyet a 30 éves Bánföldi Szilárd egyedi módon használ ki, ő maga szellemül át Petőfi Sándorrá.



„2012-13-ban, amikor készültem az egyetemi felvételire, a színművészetire – Budapestre és Kaposvárra is – az 5 monológ és a dalok mellet 10 verssel is kellett készülni, amelyek közül egy nekem Petőfi Sándor Ha férfi vagy, légy férfi című verse volt. Ekkor kezdődött különös kapcsolatunk, amely az egyetemi évek alatt elmélyült, sokat foglalkoztam vele. Mikor végeztem és elkezdtem színészként dolgozni, mégis abbamaradt, de most új apropója lett” – meséli a kezdetekről Bánföldi Szilárd.



Tényleg ismerjük Petőfit?



Nagy kérdés, hogy mennyire ismerjük Petőfi Sándort. Tudunk-e tőle verseket, vagy csak verscímeket? Ki volt ő, milyen ember és milyen költő?

Szelfi fiatalokkal

Forrás: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

„Magyarország egyik legismertebb költőjéről beszélünk, aki döbbenetes életművet hagyott hátra annak ellenére, hogy mindössze 26 éves volt, amikor meghalt. Közel 6-8 év alatt hozta létre azt, ami miatt 200 év elteltével is a legnagyobbak között emlegetjük, másnak ez 2-3 emberöltő lenne. Több, mint 900 verset írt, és még én sem értem mindennek a végére. Folyamatosan tanulmányozom életéről az érdekességeket. Hogy igazán Petőfivé tudjak válni, abban nagy segítségemre volt a kiskőrösi Petőfi Sándor Szülőház és Emlékmúzeum is, akiktől rengeteg helyszíni támogatást és életrajzi könyveket kaptam” – teszi hozzá a színész, aki szinte már teljesen Petőfi bőrébe bújt.



Műbajusz és petőfis frizura



Bánföldi Szilárd a külsejét is nemzeti hősünkhöz alakította, amihez a korabeli festmények adták a támpontot, hiszen mindenkin fejében ezek alapján él a kép Petőfiről.



„Elképzeljük őt bajusszal, szakállal, és azt éreztem, hogy ha igazán petőfis akarok lenni, akkor erre is szükségem lesz. Szerettem volna megnöveszteni a bajuszom, de nem kompatibilis a többi színházi szerepemmel, így maradt a műbajusz. A hajamat kezdetben fodrász csinálta meg, de mostanra a párom is megtanulta, hogyan kell petőfis frizurát alkotni, így ő készíti el. A Bocskai-öltöny, a fehér ing és a cipő pedig hamarosan bővülni fog, néhány kiegészítőt is beszerzek, hiszen Petőfi sem mindig ugyanabban a ruhában volt” – árulja el a kulisszatitkokat Bánföldi Szilárd.

Egy mesebusz kísérőjeként gyerekek között Kiskunfélegyházán

Forrás: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

A Petőfi Emlékévvel és az életre keltett költővel az a cél, hogy a Petőfi-kultusz újra fellendüljön, egyben a hozzá kapcsolódó helyszíneket népszerűsítse Bács-Kiskun megyében. Hogy a magyarok – fiatalok és idősek – örömmel vegyék elő a költő egyik-másik verseskötetét, vagy keressenek rá az interneten.



„Azzal, hogy beöltözök Petőfinek, megjelenek így a rendezvényeken, elszavalok egy verset, az emberek testközeli élményt kapnak. Fotózkodnak, szelfiznek velem, majd megmutatják az ismerőseiknek, vagy kiposztolják a közösségi médiába, hogy Petőfivel találkoztak. Így kicsit újra él és létezik a nagy költő, ettől válik igazi élménnyé a Petőfi-kultusz. Mióta Petőfivel foglalkozom, nagyon sok versét olvastam, és azt érzem, hogy a költő lényegi személyiségét a versein keresztül tudom a legjobban megérteni. Nekem sokat tanít magánemberként és színészként is” – mondja a színművész.



TikTok sztár lett 199 évesen



Ami igazán kuriózum, hogy a modernkori Petőfinek van saját Facebook-, Instagram-, sőt TikTok-oldala is. Ezek pont a fiatalok miatt hangsúlyosak, hogy így eljusson hozzájuk a költő szellemisége és kultúrájának sokszínűsége.

„A TikTokon már közel 13 ezer követőm van. Van videó, amelyet már 300 ezren néztek meg, nagyon szeretik a fiatalok, úgy tűnik, jól sikerült a fogadtatás. Így nem csak élőben, de a közösségi médiában is lehet találkozni Petőfivel, de a nyáron több programon is feltűnök majd a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat szervezésében” – teszi hozzá mosolyogva a színész.

Borítókép: Bánföldi Szilárd színművész Petőfi Sándor költő bőrében, fotó: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat