Két kultikus darabot, a Carmina Buranát és a Tavaszi áldozatot láthatja a közönség a Maribori Szlovén Nemzeti Színház Balettegyüttese 30 táncosának előadásában, Edward Clug nemzetközi hírű román koreográfus modern adaptációjában a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon pénteken.

A táncművészetben a Carmina Burana számos feldolgozását láthatta már a közönség, de ez a nagyszabású táncprodukció harminc táncossal, Marko Japelj díszletében lélegzetelállító vizualitást kínál - áll az előadás ismertetőjében.

Mint írják, Edward Clug koreográfiája a kör fogalmán alapuló kompozíció szerkezetét követi, amely az örömből, keserűségből, aggodalomból és reményből álló létezési ciklust testesíti meg, a sors nagy kerekét, amely feltartóztathatatlanul megfordul. A koreográfus elsősorban a mozgás olyan spontán impulzusait kereste, amelyek a zenei folyamat kibontakozása közben megszólítják a nézőt, és észrevétlenül bevonják őt ebbe a folyamatosan hömpölygő életkörforgásba.

"A Carmina Burana említése hallatán alighanem mindenki fejében felcsendülnek Carl Orff O Fortunajának erőteljes, zsigerig hatoló kezdőhangjai" - emelik ki a színház MTI-hez eljuttatott közleményében, hozzátéve: a világ körforgását, a kiszámíthatatlan jövővel szembeni tehetetlenséget, a létezés örömét és fájdalmát, a szerelmet megidéző monumentális zenemű legelemibb dimenzióiban szólítja, érinti meg az embert.

Edward Clug szerint az Orff által megzenésített dalok számtalan értelmezést kínálnak arra a kérdésre, hogy mi is a boldogság, az élet és a szerelem, és természetesen nincs helyes vagy helytelen válasz, egyik értelmezés sem az egyetlen és egyetemes.

"Edward Clug koreográfiája teljes mértékben a körre, mint alakzatra épül. Mi táncosok is körben mozgunk, és a darab tulajdonképpen egyetlen díszleteleme is egy hatalmas kör szerkezet, amin ülünk, táncolunk, sőt a másik szólistával együtt fel is emelkedünk egyszer" - idézik a társulat vendégszólistáját, Darai Tamást, aki a Horvát Nemzeti Színház, az Augsburgi Színház és a Dresden Frankfurt Dance Company egykori tagjaként ugyan a világ számos színpadán megfordult már, Magyarországon azonban ezzel az előadással lép először a közönség elé.

Az este második felvonása Sztravinszkij műve, a Tavaszi áldozat. Az előadás egy szűz rituális feláldozásáról szóló legendát idéz, a történet szerint a Föld termékenységének megőrzéséért és a pogány Tavaszisten jóindulatának visszanyeréséért a szűznek addig kell táncolnia, míg holtan nem esik össze.

Darai Tamás szavai szerint a Tavaszi áldozatban az Edward Clugra jellemző minimalisztikus mozdulatvilág keveredik a földi, törzsi rítussal, amely a díszlet teljes hiányával, az erős fényekkel, a lecsupaszított testekkel és letisztult formavilággal kiegészítve a Carmina Burana ellenpontozása is egyben. "A darab egyik részénél ráadásul víz esik ránk, a színpadra, tovább fokozva az ősi rítus érzését, teret nyitva új, váratlan mozdulatsoroknak" - mondta a szólista, kiemelve, hogy balettben ritkán használnak vizet, ők pedig ennek segítségével csúsztatják a lányokat, akik hattyúszerűen, gyönyörűen és könnyedén siklanak a víz felszínén.