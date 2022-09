A japán sztárépítész a világjárvány miatt kedden látta először élőben a Magyar Zene Házát, amelyről a bejárás utáni sajtótájékoztatón elmondta: fantasztikus lett.

"Mikor az előtető alatt sétáltam, olyan érzésem volt, mintha lebegne, rajta keresztül pedig lenyűgöző aranyfényt kapott a ház"

- számolt be élményeiről Fudzsimoto Szu, hozzátéve: fő célja az volt, hogy egyfajta egyvelegét hozza létre a természetnek és az építészetnek.

A Liget Budapest Projekt keretében épült Magyar Zene Háza részlete a Városligetben.

Fotós: Jászai Csaba / Forrás: MTVA/Bizományosi

"Természetesen az átadás óta sok képet és videót láttam az épületről, de egészen más személyesen megtapasztalni, hogyan olvad bele a ház a természetbe, a park szövetébe" - fogalmazott.

Fudzsimoto Szu másik fontos célkitűzése az volt, hogy a ház invitáló legyen, látogatásra ösztönözzön, ezért az építész örömmel értesült arról, hogy a január végi megnyitás óta már sok százezren keresték fel az MZH-t.

Mint elárulta, a Magyar Zene Háza az első kulturális intézmény, amelyet Japánon kívül tervezett. Az MZH nagyon jól képviseli azt a szemléletet, amely az épített és a természeti környezet közötti határok feloldását célozza. Ez egy olyan projekt, amely megmutathatja az építészet jövőjét is - emelte ki.

Fudzsimoto Szu japán építész Budapesten az általa tervezett Magyar Zene Házában 2022. szeptember 13-án

Fotós: Balogh Zoltán / Forrás: MTI

Fudzsimoto Szu felhívta a figyelmet a tetőszerkezet alját díszítő, stilizált aranylevelekre, amelyekhez az inspirációt a Zeneakadémia épülete jelentette, annak belső tereiben ugyanis éppen az arany szín dominál. Ráadásul az MZH körül folyamatosan változik a természet, amelynek színeihez kiválóan illik az arany, még a téli szürkeséget is áttöri - jegyezte meg.

A japán építész hangsúlyozta: az épületet úgy gondolta ki, hogy az a Városliget folytatása legyen az építészet eszközeivel. Ezért is fontos elem például a tó felőli oldalon létrejött amfiteátrum, amely szabadtéri koncerteknek, rendezvényeknek ad otthont, zöld környezetben.

Miután megtekintette az állandó zenetörténeti kiállítást, a Hangdómot, a könyvtárat, a koncerttermet és a pedagógiai tereket is, Fudzsimoto Szu elégedettségét fejezte ki a házat megtöltő tartalommal, azaz a programkínálattal kapcsolatban is. Mint elmondta, az MZH-t úgy tervezte, hogy a koncertek, a kiállítások és a zenepedagógia külön szinteken hasonló hangsúlyt kapjanak, tapasztalatai szerint pedig az épület minden részét folyamatosan kihasználják, még az előteret is folyamatosan megtöltik a látogatók.

Érdeklődő látogatók a Magyar Zene Házában

Fotós: Nagy Zoltán / Forrás: MTVA/Bizományosi

A japán tervező örömmel ismerte meg az MZH tágabb környezetét is a Városligetben.

"A park már akkor is gyönyörű volt, amikor először Budapesten jártam, de a szélén akkor még egy óriási, lebetonozott parkoló állt, a MZH helyén pedig lepusztult épületek. Azóta maga a park is sokkal vonzóbb lett az új játszóterekkel, sétányokkal és egyéb fejlesztésekkel"

- közölte.

Fudzsimoto Szu hozzátette, tisztában van azzal, hogy a Liget Budapest projekt még nem zárult le, nem messze a Magyar Zene Házától a szintén japán SANAA tervei szerint épülhet fel az Új Nemzeti Galéria.

"A SANAA-t vezető Szedzsima Kazujo és Nisizawa Rjúe egyaránt a barátaim, akik fantasztikus tervet készítettek ide, szintén nagy figyelemmel a természetre" - mondta el. Mint hozzáfűzte, a SANAA múzeumépülete ezzel együtt is egészen más stílust képvisel, mint a Magyar Zene Háza. Ha megvalósul az Új Nemzeti Galéria, ez a két épület jól bemutatja majd a kortárs japán építészet sokoldalúságát - közölte Fudzsimoto Szu.

Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa elmondta: Fudzsimoto Szu természetesen a távolból is végigkísérte a beruházást és számtalan döntést meghozott, messze felülmúlta azonban a várakozásait, amikor személyesen is megtapasztalhatta, milyen minőségben valósult meg a ház.

Ezért a helyszínen köszönetét fejezte ki a magyar szakembereknek is, hiszen több mint száz magyar mérnök közreműködésével készülhetett el az épület. Fontos tudni, hogy az MZH megvalósításához számtalan soha nem látott építészeti megoldást kellett kigondolni - emelte ki.

"Ami itt megvalósult, az hibátlan lett. Mindezt visszaigazolja a ház által elnyert számtalan nemzetközi díj, és az is, hogy maga az építész is a legjobb épületei közé sorolja a Magyar Zene Házát"

- fogalmazott a miniszteri biztos, emlékeztetve arra, hogy az elmúlt hónapokban több mint félmillió látogató igazolta vissza Fudzsimoto vízióját.

"Sokan azért kerekednek fel, akár külföldről is, mert a Magyar Zene Házával és a Néprajzi Múzeummal együtt a Liget ekkora vonzerőt jelent. Ez egyértelműen arra biztat minket, hogy az Új Nemzeti Galéria megvalósításával teljessé kell tenni a Liget Budapest projektet" - mondta el Baán László.