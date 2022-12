Szarka Tamás 1983-ban bátyjával megalapította a Ghymes Együttest, melynek frontemberévé vált. 2017-ben megalapította saját zenekarát. Több mint háromezerötszáz koncertet adott a világ huszonkilenc országában, négy nagykoncertet a Budapest Arénában,

koncertezett a Grammy-díjas Al di Meolával, a Harlem Gospellel, a méltón világhírű Miklósa Erikával. Első szimfóniáját 2006-ban mutatta be a Zeneakadémián teltház előtt, többmilliós YouTube-nézettséget ért el a világhálón, közel hatszáz dal zeneszerzője és szövegírója. Egészestés darabokat írt Máriáról, Benyovszky Móricról, Dózsa Györgyről, megkomponálta az Üvegtigris 2. film zenéjét,

Éden földön című zenés fantasyját 2015-ben mutatta be a budapesti Nemzeti Színház, és azóta is folyamatosan telt házak előtt játsszák.

Megírta a 2018-as augusztus 20-i budapesti tűzijáték grandiózus zenéjét, mely Szent Istvánról és Magyarországról szól.

2019 óta évente június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján közös éneklésre hívja a világ magyarjait és együtt éneklik a Kézfogást, az összetartozás himnuszát. 2020-ban megszületett Missa Missio című korszakalkotó, szakrális műve.