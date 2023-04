Az idei fesztiválon az új generációt olyan fiatal szakemberek képviselik majd, mint Béres Anett, aki autodidakta cukrászból lett a Michelin-csillagos Borkonyha és a Textúra cukrászséfje; Csillag Richárd, a kéthelyi Lokal47 séfje, aki már 21 évesen részt vett a világ egyik legrangosabb szakácsversenyén, vagy Huszár Mátyás, aki a Balaton északi partjának "legizgalmasabb új nyitásaként" emlegetett füredi Vasüzlet csapatát vezeti – sorolták a szervezők.

A látogatók találkozhatnak Makai Edinával, aki filozófiát tanult és egy zenekarban is dobolt, mielőtt a Michelin-csillagos Salt étterem séfhelyettese lett; a MÁK séfjével, Mizsei Jánossal, aki tavaly elnyerte a The Michelin Guide Év fiatal séfje díját, valamint Tóth Pállal, a szegedi Alabárdos séfjével is, akinek korábban punk zenekara volt, de ma már saját szakácskönyvet is jegyez.

Ott lesz a fesztiválon Wossala Rozina vendéglátós-író-műsorvezető is, aki a Gourmet Akadémia színpadán tart workshopot.

A Gourmet étel-ital kínálatáért felelős kiállítók mellett számos program várja majd az érkezőket, a szakmai bemutatókon túl például olyan előadások is, melyek során a szakácsművészet közös metszéspontba kerül az irodalommal, a zenével vagy akár a festészettel – áll a közleményben.

A rendezvény teljes kiállítói listája és programja a gourmetfesztival.hu linken érhető el.