"Ne felejtsük el: ha egy gyűjtemény nem tud megszólalni a mai kor nyelvén, akkor a ránk bízott kincsek holt tárgyak maradnak" - szólt a múzeumok feladatáról, hozzáfűzve: ezt a párbeszédet múlt és jelen, népi kultúra és mai, kortárs magaskultúra között mutatja be igen sokrétűen a kiállítás.

A Néprajzi Múzeum városligeti épülete az átadás napján, 2022. május 22-én

Fotó: Máthé Zoltán / Forrás: MTI

A miniszteri biztos elmondása szerint a magyar pavilon több mint százéves, szecessziós épületének átriumos udvarán a biennále látogatói Európa legnagyobb kulturális városfejlesztési programjába, a Liget Budapest projektbe is betekintést kapnak. Ott helyezik el ugyanis azt a méretarányos modellt, amely a projekt elkészült és még megvalósítandó elemeit egyaránt megismerteti az érdeklődőkkel. "QR kódokon keresztül további információkat is adunk, egy kis videó is fut, amely összegzi az eddigi fejlesztések eredményeit" - jegyezte meg.

Baán László hangsúlyozta, hogy a Velencei Biennále a világ építészetének legnagyobb és legfontosabb seregszemléje. Másodszor mutatkozik be ilyen nagy fórumon a Liget Budapest projekt, hiszen 2017-ben a cannes-i nemzetközi ingatlan szakkiállításon (MIPIM) a legjobb európai tervezett nagy projekt lett - emlékeztetett.

Hat év elteltével fantasztikus dolog, hogy kiemelkedő eredményekről lehet beszámolni: már nemcsak tervekről van szó, hanem a város valóságában létező épületekről - tette hozzá.

A miniszteri biztos emlékeztetett az idei biennále A jövő laboratóriuma mottójára, kiemelve: az építészet eleve erőteljesen jövőorientált, hiszen sok más művészeti ághoz képest hosszú távú és erőteljes jelenléte van az emberek életében. Az építészet az egyik legmarkánsabb jelet hagyó művészeti ág, ezért nagy a felelőssége is a számtalan kihívással - klímaváltozás, energiaválság vagy a mesterséges intelligencia - küzdő mai világban. De itt van feladatként az elődök által felhalmozott kulturális vagyon átörökítése, a gyökereink életben tartása is, amelyben az építészetnek szintén van szerepe - fejtette ki.