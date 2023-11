Az 1956-os megemlékezésekhez kapcsolódó amerikai turnét követően Mága Zoltán néhány napra visszatért Magyarországra koncertezni. Ezt követő New York-i útja a Polgári Magyarországért Alapítvány, a Liszt Intézet és a Young Republican Club of New York által szervezett, exkluzív könyvbemutatóval egybekötött magyar estre vezetett. A november 15-i magyar esten mutatták be az Orbán Viktor miniszterelnökről szóló kötetet, Hidvégi Áron Arnold Viktor Orbán Is Winning... – Not Just Every Four Years, But Every Day című angol nyelvű írását – olvasható a Magyar Nemzet honlapján.

Mindig öröm a számomra, ha távoli országokban élő magyar honfitársaimmal találkozhatok és játszhatok nekik. Különösen felemelő érzés volt, hogy az Orbán Viktorról szóló könyv bemutatóján az amerikai és a magyar közönségnek interpretálhattam a magyar zenei kultúrát. Hála istennek ismét elmondhatom, hogy jó érzés volt New Yorkban magyarnak lenni!

– nyilatkozta az esemény kapcsán Mága Zoltán.

Rengeteget utazom a koncertjeim miatt, így néha kimerítő a nagyobb felkészülést, tervezést igénylő fellépésekre készülni. A hét elején még Magyarországon léptem fel, szerdán érkeztem New Yorkba a magyar est és a könyvbemutató miatt, miközben nagy erőkkel szervezzük az immár tizenhatodik alkalommal megrendezésre kerülő Budapesti Újévi Koncertet, ahol nagy meglepetésekkel készülünk. A közönség inspirál: támogatásuk és szeretetük mindig feltölt, úgy gondolom, máshogy ezt nem is lehetne véghezvinni

– árulta el Mága Zoltán.