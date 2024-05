Az MCC Feszten a hazai könnyűzenei élet színe-java is képviseli magát. A fesztivál látogatói olyan neves előadókkal és zenekarokkal találkozhatnak, mint a Follow the Flow, a Margaret Island, a Blahalouisiana, a Tankcsapda, Majka, a Valmar, a Balkán Fanatik, a Budapest Bár, az Irie Maffia, valamint a Csík Zenekar, a Random Trip, Paulina és a Parno Graszt.

Emellett a fiatalok körében különösen népszerű előadók és zenekarok is képviseltetik magukat az eseményen, így találkozhatnak az érdeklődők Manuellel, Metzker Viktóriával, Regán Lilivel, Jaurival valamint Pixa-val és a Lofti Begi & Friends-el. A Feszten fellép továbbá a Nox a Mehringer, a 4S Street, a Kacaj, a Kultúrkör, Hangácsi Márton, Szivák Zsolt, valamint az előadók sorát erősíti Yamina, Andro, Willcox, Szeresd a Trashem Bébi és az Erős vs Spigiboy.

A népzene iránt érdeklődők idén sem maradnak programok nélkül, a Suzuki Folk Sátorban Pálházi Bence és zenekara, Nagy Csomor András és zenekara, a Tűz lángja zenekar és a Fanfara Complexa gondoskodik a jó hangulatról, valamint fellép a Magyar Nemzeti Táncegyüttes is.

A jelenleg még kedvezménnyel megvásárolható MCC Feszt Pass használatával idén is teljessé tehető a fesztivál élménye. Ez magában foglalja az esztergomi vasútállomás és a rendezvény helyszíne közötti ingyenes fesztiváljáratot, ingyenes campingezési lehetőséget biztosít, a strandfürdőt is lehet majd vele használni és kedvezményre jogosít az étel és- italárakból is. A tavalyi rendezvényhez hasonlóan idén is ingyenesen lesz látogatható az Edu sétány, a napközbeni szakmai programok és az esti zenei programok egy része.