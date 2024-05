Még a sokat látott nyomozók is megdöbbentek, amikor feltárultak előttük a Párizstól Tel-Avivig ívelő csalássorozat részletei 2009-ben. Az örökölt és házasság útján szerzett mesés vagyonát fénysebességgel pazarló örökifjúból és két pitiáner bűnöző társából álló bandatagok arra szövetkeztek, hogy megcsapolják az Európai Unió Overgreen nevű szén-dioxid-kvótapiacát. Offshore cégek komplikált hálózatán keresztül adták-vették a kvótákat, amely biznisszel a legóvatosabb becslések szerint is egymilliárd eurót kerestek. Az évszázad csalása nemcsak az európai történelembe vonult be mint az egyik legjobban kigondolt, óriási összegeket megmozgató bűntett, de az is hamar nyilvánvalóvá vált, hogy képernyőre termett sztoriról van szó.

A történetből a francia Canal+ csatorna készített 12 részes sorozatot, amely hazánkban május 13-án debütál a Direct Now alkalmazásban és a Direct One csatornán.

A főszerepekben egytől egyig remek színészeket láthatunk, a banda egyik tagját, a gazdag, aranyifjú kereskedőt, Jerome Attiast Niels Schneider formálja meg – akit számos filmből ismerhetünk, például a Képzelt szerelmeinkből vagy a magyar Rossz versekből –, társait, a két kisstílű bűnözőt, Fitoust Ramzy Bedia, Boulit pedig David Ayala alakítja.