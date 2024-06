Az év rádiós koncertje elismeréssel kitüntetett 4S Street együttes

Fotó: Máthé Zoltán / Forrás: MTI

Két díjazott már A Dal 2024-ben ismertté vált. A dalválasztót a Legényes című dallal megnyerő László Evelin a Petőfi Zenei Díj év dala elismerést is kiérdemelte. Az intim üzenetet megfogalmazó szerzemény zenéjét és szövegét az előadó férje ihlette és lényege önmagunk elfogadása. Az eredetileg folk stílusú produkció a nép-, a rock- és a szimfonikus zene fúziójában csendült fel a dalválasztó döntőjében. Az Arcidra A Dal 2024 felfedezettjeként szintén Petőfi Zenei Díjas lett az év felfedezettje kategóriában. A dalválasztó finalista zenekarának hangzásvilága egyszerre progresszív és konzervatív, illetve közönségbarát pop és gondolatébresztő underground-alter stílusú.

A közmédia küldetése, hogy új, értékteremtő hazai produkciókra irányítsa a nagyközönség figyelmét és országos csatornákon mutassa be a magyar zene sokszínűségét, támogassa a zenében maradandót alkotni vágyó fiatalokat, valamint műsorokkal ünnepelje a gazdag zenei örökséget és sokszínűséget

– hangsúlyozták a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (MTVA) az eseményre kiadott közleményében.

A díjátadó műsor új magyar dalok megszületését is ösztönözte, dalpremierrel érkezett László Evelin, a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Pély Barna pedig új, a magyar sportolókat buzdító, a párizsi olimpiára írt dalát hozta el a közönségnek.

Az előadóművész zenekara vonósokkal egészült ki a különleges alkalomra, a dalhoz az MTVA készített klipet. Szőke Nikoletta Sárik Péterrel és A Dal 2024 döntősével, a Negállal együtt lépett színpadra, Nagy Adri pedig a Here We Are zenekarral és a Phoenix RT együttessel énekelt a színpadon.

A Petőfi Zenei Díjátadó újranézhető a mediaklikk.hu-n.