Pokorni Zoltán a keddi eseményen kiemelte:

a díj a közönség és a szakma elismerését is tükrözi, ezért már a jelölésre is mindenki büszke lehet.

Mint fogalmazott, a díj legfontosabb üzenete, hogy tessék egymásra figyelni, megnézni egymás előadásait, értékelni a másik munkáját, művészetét. Ez egy olyan szakma, amely nem működik belső kultúra nélkül – mondta, hozzátéve: ezt hivatott szolgálni a díj. Formailag a díjazottakat szolgálja, de hatásában a magyar színházművészet színvonalát, belső kohézióját, barátságosságát – hangsúlyozta.

Kiemelte: büszke arra, hogy nem csak megalapították, de életben is tartották a díjat. Az, hogy 16 éve működik, önmagában szép teljesítmény – jegyezte meg, köszönetet mondva a Petőfi Kulturális Ügynökségnek (PKÜ), hogy a szervezést magára vállalja.

Idén harminchárom társulat jelölte tagjait

Mint elhangzott, az idén 33 társulat jelölte egy-egy tagját a díjra, majd a jelöltek maguk közül választották ki titkos szavazáson azt a három színművészt, aki továbbjutott a közönségszavazásra. Balla Esztert a 6SZÍN, Ecsedi Erzsébetet a celldömölki Soltis Lajos Színház, Tóth Ildikót pedig a Radnóti Színház jelölte.

A Kaszás Attila-díjra jelölt Balla Eszter, Ecsedi Erzsébet és Tóth Ildikó színművészek fotója

Fotó: Lakatos Péter / Forrás: MTI

A díj átadását az idén is összefogás kíséri: az előkészületi és kivitelezési feladatokban a KIM és a Hegyvidéki Önkormányzat mellett részt vállalt a Magyar Teátrumi Társaság és a PKÜ is. Az elismerés anyagi megbecsüléssel is jár, amelyet a támogató Raiffeisen Bank mellett a KIM biztosít a díjazott számára – hangzott el az eseményen.

A közönség kisfilmekben is találkozhat a jelöltekkel, akik a Kultúra.hu YouTube-csatornáján látható videókban személyes színházi élményeik mellett hitvallásukról is beszélnek.

Az elismerést augusztus 30-án a Szegedi Nemzeti Színházban, az országos színházi évadnyitón adják át.