A Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeum programkínálatának különleges színfoltja a kiállítás, amely azért lehet nagyon aktuális a ma emberének is, mert az ékszerkészítők közül a mai napig többen a népművészetet használják forrásként az alkotás során. Köztudott, hogy a magyar népviselet gyöngyláncai, sárközi gallérjai ihlették meg leginkább korunk gyöngyfűzőit is. A gyöngy sem az estélyi ruhák dísze csupán, viselik nők és leányok nappal is akár trikón vagy nyári szandálokon.

Szerintem az nagyon fontos, hogy a mai design hogyan tud megújulni a régi tudás által, és hogy ezek a fenntartható, a gyártásuk révén nem környezetszennyező anyagok ismét terítéken legyenek.

– mondja Üveges Krisztina a kiállítás egyik kurátora.

A paraszti kultúrában az ékszereken olyan ősi motívumok, illetve általános szimbólumok voltak találhatók, amik a többi ember számára egyetemesen feldolgozható értelemmel bírtak. Ha valaki bement egy faluba és ránézett egy viseletben levő nőre, annak ruházata és ékszerei kódokat hordozott magában, amelyek alapján pontosan meg lehetett tudni, hogy a nő hány éves, házasodni készül-e vagy menyecske, esetleg eladósorban van.

A történeti Magyarország területén a sárközi, a palóc, a moldvai és a kalotaszegi viseletekhez kapcsolódó párták, övek, szalagok, főkötők és ékszerek híressé váltak szépségükről, amelyek közül bemutatásra kerülnek kiemelkedő darabok a tárlaton.

Itt a kiállításon lehet látni a különböző fejlődési fázisokat, hogy az ékszerek mérete és hordási módja hogyan változott az idők folyamán, a lazán viselt ékszerekből hogyan alakult át a divat a nyakra feszülő gyöngykalárisokká minden főúri divatban megjelenő elem, ami az ékszerviseléssel kapcsolatos, 5-600 évvel később a népviseletben is feltűnt

— magyarázza a kiállítás öltegazdája és főkurátora, Dr. Czingel Szilvia.