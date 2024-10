És hát igen, a vallási kulturális témákhoz a mongolok nagyon igyekeztek visszanyúlni a rendszerváltás után, ami nagyjából akkor zajlott ugyanúgy, mint ahogy itt Európában is. Akkor volt egy nagy buddhista fellángolás is, illetve a népvallási sámánista gyakorlatokat is igyekeztek feléleszteni, illetve részben egyébként intézményesíteni is. Erről nekem személyes élményeim is vannak. Például decemberben, a vizsgaidőszakban, a kollégiumunk előtt egy azt hiszem burját, de az is lehet, hogy Kína belső mongol területén, autón tartományából származó belső mongol lány konkrétan a négy égtáj felé tejet és vodkát hintett egy kanálból, ami egy ilyen nagyon klasszikus áldozati szertartás. Nyilvánvalóan azért, hogy szerencsés legyen a vizsgája