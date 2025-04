Térhatású Pink Floyd-élmény várja a látogatókat a Hangdómban

A Pink Floyd brit zenekar 1973-as albuma megjelenésének 50. évfordulója alkalmából készült produkciót a kanadai Hubblo stúdióval kötött együttműködés keretében mutatják be, ami megerősíti az intézmény szerepét a globális kulturális térben – közölte a Magyar Zene Háza szerdán az MTI-vel.

Mint írták, az immerzív installációkra és dómtartalmakra specializált kanadai Hubblo és a Montrealban található Society for Arts and Technology (SAT) nevű intézet készítette el a The Dark Side of the Moon című audiovizuális alkotást, kifejezetten kupolavászonnal és térhangzással felszerelt dómterekbe.