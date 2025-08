Új korszak a magyar divatszcénában

A divathéten bemutatkozó márkák közel 60%-a fiatal tervező, ami nemcsak a diplomakollekcióknak, hanem a BCEFW többéves, következetesen felépített tehetséggondozó platformjainak is köszönhető. Többek között a pályakezdőknek teret adó Young Talents, valamint a feltörekvő alkotókat előtérbe helyező New Generation kollektív divatbemutatóknak, illetve a Fashion Hub divatprezentációin keresztül is számos tehetség kap színteret kreációi bemutatására – például az MDDÜ "Kerülj képbe! Az Év felfedezettje" programjának győztesei is. Az oktatási intézményekkel létrejött szoros kapcsolatot tovább erősíti, hogy minden szezonban divatszabó-varrónak tanuló diákok százai kapnak lehetőséget a divatbemutatók megtekintésére, hogy belelássanak, hogyan kerülnek a vásárlók és szakmabeliek elé a szabók által legyártott ruhadarabok.

A BCEFW minden szezonban arra törekszik, hogy a divat ne csupán a kifutókon legyen jelen: az egyhetes rendezvény alatt Budapest utcái, kulturális terei, üzletei divatipari programokkal telnek meg. A rendezvény során előadások, pop-up események, akciók, showroom-megnyitók és szakmai fórumok teremtenek lehetőséget arra, hogy a divatipar teljes spektruma – az oktatástól és gyártástól a forgalmazásig és fogyasztásig – láthatóvá váljon. Kiemelt cél, hogy minél szélesebb közönség ismerje meg a hazai márkák értékeit, és egyre többen válasszanak magyar tervezők által készített termékeket. A BCEFW nemcsak bemutatja, hanem ösztönzi is a hazai márkák iránti keresletet, hozzájárulva ezzel a kreatívipar gazdasági megerősödéséhez.

Számos külföldi divatlap szerkesztője, valamint elismert stylist és iparági szakember érkezik a divathétre, melynek látogatottsága szezononként eléri az 5-6000 főt. A rendezvény a nemzetközi együttműködéseknek köszönhetően hídként köti össze a régió országait, és ahogy a régiós tervezőknek Budapest, úgy a magyar tervezőknek a régiós partner szervezetek biztosítanak láthatóságot és értékesítésösztönző lehetőségeket külföldön. Így egyszerre szolgál a szakmai presztízs növelésére, a nemzetközi kapcsolatok erősítésére és a kortárs divatkultúra formálására az esemény.