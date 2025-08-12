2 órája
A Hunyadi sorozat meghódítja Kanadát
A tízrészes eposz a rangos Torontói Filmfesztiválon mutatkozik be, majd szeptembertől a kanadai közönség a CBC streamingcsatornán láthatja.
A Hunyadi sorozat nézettségi rekordot döntött
Forrás: NFI
A Hunyadi sorozat nemcsak Magyarországon döntött nézettségi rekordot, hanem Európa-szerte meghódította a közönséget – írja a Magyar Nemzet.
A tízrészes eposzt
- Horvátországban,
- Németországban,
- Szlovákiában,
- Svájcban,
- Izraelben
- és Csehországban
mutatták be.
A Beta Film nemrégiben Olaszország közszolgálati műsorszolgáltatójának, a RAI-nak is eladta a szériát, amelyet 2026-ban sugároznak.
A Hunyadi János életéről szóló sorozat hamarosan a rangos Torontói Filmfesztiválon mutatkozik be, majd szeptember 19-től a kanadai közönség a CBC streamingcsatornán láthatja.
A látványos produkció Bán Mór bestsellereiből készült, és minden esélye megvan rá, hogy a magyar történelmet a világsorozatok térképére tegye.