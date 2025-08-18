Szent Istvánról és a Szent Koronáról is regél nekünk ez a páratlan sorozat

Közleményükben azt írják, rengeteg izgalmas történetet, legendát rejt a magyarság múltja, már az államalapítás időszakából is fennmaradtak írások, mondák, amelyek megörökítették a kor nagyjainak tetteit, életük fontos pillanatait, s ezek segítenek elképzelni, milyen életet éltek az akkori magyarok.

Szent Istvánról és fiáról, Szent Imre hercegről is hallhatunk a Legendás mesék sorozatban

Fotó: Benjamin Clapp / Forrás: Shutterstock

A Legendás mesék sorozatban szó esik Szent István királyról és legendáiról, családjáról, megítéléséről, valamint megtudhatjuk, pontosan ki volt Szent Gellért püspök és Szent Imre herceg.

A készítők utánajártak, hogy a Szent Korona alsó és felső része honnan ered, mi az, amit biztosan tudunk róla, hányszor lovasították meg, ahogy annak is, hogy a Szent Jobb miért volt különösen jelentős ereklye a középkori magyar állam szempontjából, milyen kalandos utat járt be, és hogyan került végül az államalapítóról elnevezett bazilikába – sorolták.