Sztárok voltak

A Neoton 60 évét ünnepli a Magyar Zene Háza pop-up kiállítása

A kiállításon, amely januárig látható a Magyar Zene Háza könyvtárában, az együttes lemezritkaságai, relikviái tekinthetők meg.

A Neoton 60 évét ünnepli a Magyar Zene Háza pop-up kiállítása

Csepregi Éva (Neoton Família) énekes a Magyar Poptörténet Legendái installáció avatásán Budapesten, a Magyar Zene Házában, 2023. november 16-án

Forrás: MTI

Fotó: Balogh Zoltán

Hatvan évvel ezelőtt, 1965-ben alakult meg a Neoton, a hetvenes-nyolcvanas évek pop-diszkó sztárzenekara, a Neoton Família elődje. Ebből az alkalomból a Magyar Zene Háza Popkulturális Klubkönyvtárában szeptember 24-én pop-up kiállítás nyílt, amely az együttes lemezritkaságait, relikviáit mutatja be.

A Neoton Família olyan időtálló slágereket írt, amelyek beleivódtak az ember fülébe. A tárlaton megtekinthető kis- és nagylemezek a világ minden táján megjelentek, ebből is látható, mekkora sztárok voltak akkoriban. A magyar könnyűzene történetében nincs más példa arra, hogy egy magyar zenekarnak ennyi helyen jelent meg lemeze, méghozzá sikeres lemeze

– fogalmazott az eseményen Oroszi Iván, a Magyar Zene Háza munkatársa.

Mint megemlítette, a Neoton Família azzal az amerikai RCA kiadóval szerződött, amely a hetvenes-nyolcvanas években például David Bowie-val vagy Lou Reeddel dolgozott együtt.

A Neoton 60 című kiállításon összesen mintegy száz kis- és nagylemez tasakja látható. A korongok Magyarország mellett olyan helyeken jelentek meg, mint Spanyolország, Hollandia, Dánia, Lengyelország, az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Németország, Japán, a Fülöp-szigetek, Dél-Korea, Hongkong, India, Portugália és Görögország. A kiállított gyűjtemény nagy részét Pásztor László, a Neoton alapítója, kisebbik részét Németh László gyűjtő bocsátotta a Magyar zene Háza rendelkezésére.

„Igazából az én gyűjteményem Hajós Kristófé, a Hollandiában élő énekesé, aki néhány évvel ezelőtt rám hagyta a lemezeket. A két csomag, amit nekem küldött, összesen 46 kilót nyomott” – idézte fel az idén 80 éves Pásztor László.

A Neotont ő és Galácz Lajos alapította 1965-ben. Ahogy most Pásztor fogalmazott, bár volt lemezük, 14 év sikertelenség után 1979–80-ban robbantak be a nemzetközi színtéren is, elsősorban a Santa Maria, később a Don Quijote című dallal, amely hatalmas sláger lett. A csapat magját ekkor Pásztor László (gitár) mellett Csepregi Éva (ének), Baracs János (basszusgitár, ének), Végvári Ádám (gitár, ének) és Jakab György (billentyűs hangszerek, ének) alkotta. Jakab György 1996-ban elhunyt, a többiek jelen voltak a szerdai megnyitón.

Az együttes 1983-ban, Japánban elnyerte a Yamaha Festival nagydíját, ennek másolata is megtekinthető a kiállításon, akárcsak számos korabeli dokumentum, plakát és egyéb relikvia. A zenekar aktív időszaka 1990-ig tartott, utána a tagok többféle néven és formációban zenéltek, Pásztor kivételével a mai napig aktívak.

Csepregi Éva az eseményen elmondta: a Neoton Família dalai olyan kapcsolatokat hívtak életre a rajongók között, amelyek hosszú évtizedeket íveltek át. Baracs János elmesélte, hogy a Santa Mariát eredetileg ő énekelte volna egyedül, de a stúdiófelvételek nem jól alakultak, és a dal nem működött Pásztor és Jakab énekével sem. Végül Jakab javaslatára Baracs a magas részeket, Jakab a mélyeket énekelte fel, így született a végső változat.

A Neoton 60 című pop-up kiállítás januárig látható a Magyar Zene Háza könyvtárában. A Neoton Família – soraiban Csepregivel, Pásztorral, Baraccsal és Végvárival – 2026. január 10-én ismét színpadra áll, és nagyszabású koncertet ad az MVM Dome-ban.

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
