Ingyenes rendezvény

4 órája

A digitális népzeneoktatás jövőjéről tartanak konferenciát a Hagyományok Házában

Címkék#konferencia#népzenei#Folk Music Education#Folk _ ME

Folk_ME címmel a digitális népzeneoktatás jövőjéről tartanak konferenciát október 4-én a Hagyományok Házában.

Hagyományok háza

Forrás: MTI

Fotó: Purger Tamás

Az intézmény csütörtöki közleménye szerint az ingyenes rendezvényen bemutatkozik a nemzetközileg is elismert Folk Music Education (Folk_ME) online platform, amely amellett, hogy segíti a magyar népzene tanítását és tanulását, lengyel, román, ukrán és szlovák anyagokat is kínál a népzenetanárok, gyakorló népzenészek, népzenét tanulók és a téma iránt érdeklődők számára.

A konferencia szakmai programjában plenáris előadásokon, elismert népzeneoktatók részvételével rendezendő kerekasztal-beszélgetésen és gyakorlati bemutatókon keresztül ismerhetik meg a résztvevők, miként válhat a digitális eszköztár inspiráló kiegészítőjévé a hagyományos zenei oktatásnak.

A Folk_ME alapötlete abból a felismerésből született, hogy korábban elsősorban falusi zenészekről készült archív felvételeket használtak a népzenét tanulók arra, hogy precízen elsajátítsanak bizonyos hagyományos dallamokat. A Folk_ME olyan kiemelkedő technikai minőségű, pontosan adatolt, rövid népzenei összeállításokat kínál, amelyeken a szólamok külön-külön is követhetők, be- illetve kikapcsolhatók, lassíthatók, kottás lejegyzésekkel és az énekelt dalszöveggel kiegészítve.

A felvételeken nem a hagyományőrző mesterek, hanem az ő játékmódjukat elsőkézből ismerő, hiteles, úgynevezett 'revival' zenészek muzsikálnak, akik a Kárpát-medence különböző tájegységeinek stílusait a legautentikusabb módon képviselik.

A platform gondosan válogatott zenei anyagokat közöl, tájegységenként jellegzetes, hagyományos dallamokkal és hangszer-összeállításokkal, ugyanakkor olyan hangszertársulások is szerepelnek benne, amelyek korábbi létezéséről van tudomásunk, de hangfelvétel nem készült róluk - írták.

A videókhoz pontos forrásanyagok is társulnak, így a tanulók összevethetik az eredeti archív felvételt a modern interpretációval is. A Folk_ME amellett, hogy egy digitális adatbázis, iránytű is a népzenei stílusokban való eligazodáshoz

 – írták.

A közleményben idézték Árendás Pétert, a Folk_ME szakmai vezetőjét, aki szerint a digitális platform nem azért jött létre, hogy kiváltsa a tanárt vagy az élő tanulási helyzeteket, hanem hogy segítse és kiegészítse azokat.

Célunk az, hogy mindenki – legyen akár diák, pedagógus vagy autodidakta zenész – olyan hiteles és jól használható anyaghoz jusson, amely inspirálja, és közelebb viszi a népzenei hagyomány megértéséhez

– hangsúlyozta a szakmai vezető.

A közlemény szerint a fejlesztés nem lezárt, hanem folyamatosan bővülő és alakuló folyamat, amelyben kiemelt szerepet kapnak a felhasználói visszajelzések. A tanárok és a tanulók tapasztalatai, igényei segítik meghatározni, hogy a platform merre fejlődjön tovább. Ezt a célt szolgálja a konferencia is, amely szakmai diskurzust és a tapasztalatok megosztásának lehetőségét nyújtja.

