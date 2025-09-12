1 órája
Kifeszül a Szent István térre az ország legnagyobb mozivászna
Szeptember 16-21. között különleges, felújított filmekkel várja a közönséget a 8. Budapesti Klasszikus Film Maraton (BKFM). A Nemzeti Filmintézet szervezésében megvalósuló fesztivál több mint 100 vetítésére lehet jegyet váltani és rengeteg kísérőprogram is várja az érdeklődőket. A Svenk mozimagazin hétvégi adásában a fesztivál kulisszatitkai mellett szó lesz az Árva és a Csendes barát című filmek velencei fesztiválsikereiről és a műsor a Kémfeladatok kezdőknek című alkotás forgatásáról is beszámol a HírTV-n, szombaton 12:30-tól és vasárnap 7:30-kor.
A Budapesti Klasszikus Film Maraton kezdeteiről Ráduly György, a Nemzeti Filmintézet Filmmegőrzési és technológiai divíziójának vezetője, a BKFM fesztiváligazgatója mesélt a Svenk stábjának. A műsorból kiderül, hogy mikor álmodták meg a Szent István térre az ország legnagyobb mozivásznát, mi volt az első film, amit ott vetítettek, és hogy idén milyen magyar és külföldi klasszikusokat élvezhet a filmrajongó közönség az ingyenes vetítéseken a főváros egyik legszebb terén.
„A Budapesti Klasszikus Film Maraton egy különleges találkozópont, ahol a magyar közönség megnézheti azokat a filmeket, amelyeket egykor szeretett, vagy amelyeket nem látott, de fel akar fedezni. Csak a világ legjobb filmjeiből válogatunk, tehát hibázni nem nagyon lehet”
- mondta a fesztiváligazgató a Svenk stábjának.
Idén ünnepeljük Makk Károly születésének 100. évfordulóját, ezért a rendezőlegenda filmjeit is restaurálták a Nemzeti Filmintézet Filmarchívumában és ezeket a filmeket is bemutatjuk a Filmmaratonon – tette hozzá Ráduly György.
„A sztárvendégek mellett több mint 90 filmes szakember érkezik a Filmmaratonra, köztük Thierry Frémaux, a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál igazgatója is. De számtalan országból érkeznek még: Hong-Kongból, Kínából, az Egyesült Államokból és Európa számos országából, olyan filmintézetek vezetői, akik bemutatják itt az általuk restaurált filmalkotásokat” - avatta be a Svenk stábját Ráduly György a fesztivál kulisszatitkaiba.
A SVENK film- és mozimagazin a Nemzeti Filmintézet (NFI) megbízásából készül, minden szombaton 12:30-tól és vasárnap 7:30-tól látható a HírTV-n, a korábbi adások pedig elérhetők az NFI Youtube-csatornáján is.
A BKFM-ről szóló SVENK-riport már most elérhető itt:
Jövő héten újra kinyit a legnagyobb szabadtéri mozi a Szent István Bazilika előtt a Nemzeti Filmintézet szervezésében megvalósuló Budapesti Klasszikus Film Maratonon. A szeptember 16-21. között megrendezett fesztiválon négy közönségkedvenc alkotást lehet megnézni a téren felállított óriásvásznon. Felejthetetlen francia krimi Alain Delonnal, Luc Besson sokat idézett, neonfényes thrillere Christopher Lamberttel, egy megunhatatlan magyar vígjáték és a 80-as évek zenés kultfilmje várja a nézőket az ingyenes esti vetítéseken.
A sort A szamuráj című neonoir remekmű nyitja, amiben a jeges tekintetű Alain Delon csendes, magányos bérgyilkost alakíthatott Jean-Pierre Melville kamerája előtt.
A második estén a Luc Besson által rendezett Metró révén, a főhőst megformáló búzaszőke Christopher Lamberttel merülhetünk el a párizsi alagútrendszer különös alakoktól hemzsegő világában. A film elképesztő látványvilágát Alexandre Trauner, azaz Trauner Sándor alkotta meg. Pénteken a 100 éve született Makk Károly felújított, örökzöld romantikus vígjátéka, a Liliomfi szórakoztatja a közönséget, míg szombaton a magyar származású forgatókönyvíró, Joe Eszterhas tollából született, a 80-as évek életérzését, diszkóhangulatát megragadó zenés film, a Flashdance zárja a programot.
Fantasztikus sztárvendégek is érkeznek a fesztiválra. Robert Lantos kanadai-magyar filmproducer mellett itt lesz a két világhírű kanadai rendező, David Cronenberg és Atom Egoyan is.
A három alkotó személyesen vesz részt a felújított filmek fesztiválján: David Cronenberg először jön Budapestre, míg Atom Egoyan 20 év után látogat újra a magyar fővárosba.
Egoyant, Cronenberget és Lantost a tengerentúli filmipar egyik meghatározó triójaként tartják számon évtizedek óta. Kiemelkedő szereplői a világ filmművészetének, munkáik óriási figyelmet kaptak világszerte – a legnagyobb fesztiválokon és a közönség részéről egyaránt. A két nagyformátumú direktor egyedi stílusát és művészi látásmódját támogatva Robert Lantos olyan, mára klasszikusnak számító alkotásokat hozott létre, mint az Eljövendő szép napok, a Karambol, az eXistenZ, Az élet játék, az Eastern Promises – Gyilkos ígéretek, az Ararát, Az igazság fogságában vagy az Emlékezz! – ezek mindegyike műsoron lesz szeptemberben a Budapesti Klasszikus Film Maratonon.
A szeptember 16-án kezdődő fesztivál teljes programja elérhető a BKFM honlapján.
A vetítéseknek az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Toldi mozi, a Francia Intézet, az Art+ Cinema és a Budapest Music Center ad otthont. A jegyár minden helyszínen egységesen 1000 forint, kivéve a Müpa rendezvénysorozatát, a Budapest Music Centerben rendezett, A csend hangja című filmkoncertet és az NFI Filmarchívum vetítőjének ingyenes programját. A Szent István téren a főváros legnagyobb szabadtéri mozija ingyenes vetítésekkel várja a közönséget.