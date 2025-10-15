október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Centenáriumi ünnepségsorozat

3 órája

Kiállítással tisztelegnek a 100 éve született Kállai Ferenc színművész előtt

Címkék#tárlat#Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány#Kállai 100#ünnepségsorozat

Kállai Ferencről színművészről nyílt kiállítás születésének centenáriuma alkalmából a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg-könyvtárában kedden.

MW
Kiállítással tisztelegnek a 100 éve született Kállai Ferenc színművész előtt

Kállai Ferenc Jászai Mari-díja a színművész születésének centenáriuma alkalmából rendezett Kállai 100 című kiállításon a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg-könyvtárában 2025. október 14-én

Forrás: MTI

Fotó: Oláh Tamás

A Kállai 100 országos ünnepségsorozat részeként megrendezett kiállításon fotókkal, tablókkal, személyes tárgyakkal idézik meg az 1925. október 4-én, Gyomán született művész alakját – mondta a megnyitón Szonda István, a Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány elnöke. 

KÁLLAI Ferenc
Érdeklődők a Kállai Ferenc színművész születésének centenáriuma alkalmából rendezett Kállai 100 című kiállításon 
Fotó: Oláh Tamás / Forrás:  MTI

A tablók bemutatják Kállai Ferenc életútját, legfontosabb színpadi és filmes szerepeit. A kiállításon szerepel Keleti Éva fotóművész csaknem harminc alkotása, melyek hűen ábrázolják Kállai Ferenc gazdag pályáját és személyes életének néhány mozzanatát.

Az október 31-ig látogatható kiállításon életének egy-egy szakaszát reprezentálják különböző dokumentumok, elismerések, és személyes tárgyak is, melyek korábban a művész otthonát díszítették. 

Látható a tárlaton Krampner Ferenc néven született művész anyakönyvi kivonata, bizonyítványai, számos családi fotó, igazolványok, és édesanyjának írt névnapi köszöntője is 1939-ből.

Kállai Ferenc számos kitüntetése között bemutatják a kiállításon azt kisplasztikát is, amelyet a színész az 1977-es teheráni filmfesztiválon a legjobb férfi alakításért kapott Szász Péter Szépek és bolondok című filmjében nyújtott alakításáért. Az alkotást a tárlathoz kapcsolódva szombaton délután műsorára tűzi a szegedi Belvárosi mozi.

Szerepelnek a kiállításona színésznek dedikált könyvek, köztük Illyés Gyula Poharaim című verseskötete, és az érdeklődők olvashatják azt a verset is, melyet Bodrogi Gyula – ahogy ajánlásában fogalmazott: „a színész király, Kállai Ferenc” – születésnapjára írt.

Külön tabló válogat Kállai Ferenc csaknem száz filmes szerepéből: látható a kiállításon A tanú című film stábfotója, és a Megint tanú szövegkönyvének számára készült példánya is.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu