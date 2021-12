A llíriai mérkőzés legeredményesebb magyar játékosa Klujber Katrin és Háfra Noémi volt hét-hét góllal, utóbbit választották a mezőny legjobbjának.

A magyarok szombaton Csehországgal, hétfőn Németországgal találkoznak, egyaránt 20.30-tól. A középdöntőbe az első három helyezett kerül, és magukkal viszik a másik két továbbjutó elleni eredményeiket.

A magyarok 18 fős keretéből Szöllősi-Zácsik Szandrát és Tóvizi Petrát nem nevezték a mérkőzésre.

Magyar szurkolók a spanyolországi női kézilabda-világbajnokság E csoportjának első fordulójában, a Magyarország - Szlovákia mérkőzésen 2021. december 2-án Forrás: Illyés Tibor / MTI

Már a meccs elejétől lelkes, mintegy 15 fős szurkolótábor biztatta a magyar válogatottat, amely védekezésben nem kezdett jól, ugyanis az októberi Európa-bajnoki selejtezőn nyolc gólig jutott szlovák beálló, Nikoleta Trúnková ezúttal is többször eredményes volt. Gyors ellenakciókból rendre betaláltak a magyarok, 5-4-es hátrány után 8-6-nál már kettővel vezettek, de a korábbi magyar utánpótlás-válogatott Oguntoye Viktória remekül védte a szlovák kaput. Erre alapozva csapata továbbra is jól tartotta magát, beállóból, átlövésből és a szélről is gólokat lőtt, így visszavette a vezetést. A magyar kapuba Bíró Blanka helyett Szikora Melinda érkezett, és mezőnyben is többet változtatott Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány, majd időt kért. Védekezésben összeállt a Planéta Szimonetta, Szabó Laura duó, de ezúttal ők sem voltak hatékonyak, és mivel támadásban sem csökkent a hibák száma, a szünetben döntetlen volt az állás.

A szlovák csapat a második félidő elején is sikeresen lassította a játékot, ami neki kedvezett, majd a javuló védekezésnek köszönhetően gyors magyar ellenakciók következtek, és egy 6-0-s sorozattal sikerült meglépni (23-18). A szlovákokat ez sem törte meg, de a hátralévő időben már nem igazán tudták megnehezíteni az immár megfelelő hatékonysággal védekező és támadó ellenfelük dolgát. Golovin kapitány minden cserejátékosának lehetőséget adott, mindannyian jól szálltak a meccsbe, és magabiztosan megőrizték a különbséget a végéig.

A szlovákok legeredményesebb játékosa a csapatkapitány Bízik Réka volt nyolc góllal, Trúnková hétszer, Lancz Barbora hatszor talált be. A kapusok közül Szikora hat, Bíró kettő, a túloldalon Oguntoye kilenc védést mutatott be.

A két csapat 22 egymás elleni mérkőzésén egy vereség és három döntetlen mellett a 18 magyar siker született.

A meccs után Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány elmondta, számítottak rá, hogy nehéz mérkőzés lesz, hiszen a közelmúltban már játszottak a szlovákokkal.

„Tudtuk, mire képesek, és tudtuk, hogy nagyon jól küzdő csapatuk van, mégis úgy kezdtünk, mintha nem ismernénk őket. Az első félidőben nagyon rossz volt a védekezésünk, igazándiból káoszhoz tudnám hasonlítani. A belső hármasunk akármilyen összeállításban játszott, nem volt hatékony, ezt a stresszfaktornak tudom be”

- nyilatkozta az edző. Hozzátette, a második felvonásban némileg javult a kapusteljesítmény és a védekezés – bár a szlovák beálló még mindig sokszor szabadon maradt -, ennek köszönhetően gyors gólokkal egy hatos sorozatot produkáltak, amivel elléptek, és végül sikerült győzniük.

„Ha voltak is bizonytalanságok, Szikora Melinda védései adtak némi önbizalmat és stabilitást a játékunknak, ebből tudtunk építkezni”

- mondta. A védekezést a kapitány nagyon statikusnak látta, mert nagy helyek maradtak a védőfalban. Mint mondta, a következő mérkőzés előtt ezen dolgozniuk kell.

„Az út elején vagyunk, bízunk benne, hogy a játékunk lépésről lépésre javulni fog. Ma talán egy kicsit túlságosan izgultunk, de minden jó, ha jó a vége”

- tette hozzá.

Golovin elárulta: nagyon nehezen élték meg a mérkőzést, mert az elmúlt napok nyoma bennük maradt. Ezzel arra utalt, hogy Janurik Kinga, Schatzl Nadine és Holanek Zoltán erőnléti edző is megfertőződött a koronavírussal.

A nyolc lövésből hét gólt szerzett Háfra Noémi úgy fogalmazott: örül neki, hogy túl vannak az első meccsen, ami egy kicsit izgulósra sikeredett, de végig nagyon szépen harcoltak, ez kellett a sikerhez.

A mezőny legeredményesebb játékosa nyolc góllal a szlovákok csapatkapitánya, Bízik Réka lett, aki elmondta, a 33. percig nagyon jó kézilabdát játszottak, de utána volt egy ötperces periódusuk, amikor négyszer eladták a labdát, és kaptak négy gólt lerohanásból.

„Úgy érzem, ott ment el a meccs. Utána is mindent megtettünk, de a magyarok már tartották a különbséget, és az edzőnk úgy gondolta, lecseréli a kezdő sort és pihenőt ad nekünk”

- nyilatkozta a Dunaszerdahely balszélsője.

A középdöntőbe a csapatok magukkal viszik a másik két továbbjutó elleni eredményeiket. A küzdelmek négy, egyenként hatcsapatos csoportban folytatódnak, innen az első két-két helyezett kerül a negyeddöntőbe. A csoportkörben a négyesek utolsó helyezettjei az Elnök Kupáért kiírt alsóházi rájátszásban folytatják szereplésüket.

Forrás: MTI

Borítókép: A győztes magyar válogatott tagjai, Albek Anna (b) és Kácsor Gréta (b2) a spanyolországi női kézilabda-világbajnokság E csoportjának első fordulójában, a Magyarország – Szlovákia mérkõzés után a llíriai sportcsarnokban 2021. december 2-án

MTI/Illyés Tibor