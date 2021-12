A három magyar érdekelt közül elsőként ő lépett rajtkőre, a győriek versenyzője novemberben a kazanyi Európa-bajnokságon három aranyat nyert, de közvetlenül a viadal után megfertőződött a koronavírussal, emiatt két hetet ki kellett hagynia. A 25 éves úszó 100 méter pillangón nem jutott tovább az előfutamból Abu-Dzabiban, szombaton viszont 50 méter gyorson kiharcolta a döntős szereplést.

Vasárnap délelőtt abban a számban bizonyíthatott, amelyben a tatár fővárosban beállította a brazil Nicholas Santos 21.75 másodperces világcsúcsát. Szabónak ezúttal egyáltalán nem kellett izgulnia, 22.42-es idővel - ami nem sokkal marad el a kazanyi előfutamos teljesítményétől (22.22) - a harmadik helyen jutott tovább.

"Ez most teljesen rendben volt, persze este elsősorban az ötven gyors a fontos, de lesz annyi szünet a két futam között, hogy szerintem nem lesz gond. Eléggé lentről indultam, már kezdek feljebb jönni, ez azonban messze nem az igazi formám" - fogalmazott Szabó, akinek az 50 méter pillangó elődöntője (15.34) és az 50 méter gyors döntője (16.06) között bő fél órája lesz, hogy kifújja magát.

Közben elterjedt a hír, hogy koronavírusos eset miatt a szlovákok és a britek számára is valószínűleg befejeződött a világbajnokság - egyelőre nincs hivatalos megerősítés -, utóbbiak esetleges kiválása valamennyire Szabót is érinti, ugyanis a többszörös világ- és Európa-bajnok Benjamin Proud 50 méter gyorson és 50 méter pillangón is a nagy riválisok között lett volna.

Női 400 méter gyorson, ahogyan azt már korábban sejteni lehetett, Kapás Boglárka kisebb betegség miatt nem állt rajtkőre - a 4x200 méter gyorsváltó tagjaként még van esély a szereplésére -, így végül csak Késely Ajna képviselte a magyar színeket. A húszéves magyar versenyző, aki szombaton 800 méter gyorson nyolcadik lett, 4:03.84 perccel a kilencedik helyen zárt, 16 századra volt a döntős szerepléstől. Ugyanakkor itt is előfordulhat visszalépés, mint a hosszabb számban, amelyben ketten is lemondták a döntős szereplést.

"Ez egy egész jó kis reggeli úszás volt, azt hittem, ha az orosz Kirpicsnyikovával megpróbálom tartani a tempót, az elég lehet. Ugyanakkor annak nagyon örülök, hogy az olasz Quadarellát sikerült megelőznöm, ami pályafutásom során mindössze másodszor fordult elő" - nyilatkozott Késely, hozzátéve, okulva a szombati eseményekből, ezúttal úgy készül, mintha úszna a fináléban.

Utolsóként Békési Eszter állt rajtkőre 100 méter mellen, 1:07.00 perces idővel, egyéni csúcsától nem sokkal, bő négy tizeddel elmaradva a 21. helyen zárt.

"Nagyjából ezt vártam, igaz, hogy ötvenen egyéni csúcsot úsztam, de ott jóval gyengébb időm volt, mint a százas legjobbam. Nagyon várom már az utolsó napon a kétszázat, most hosszú volt ez a három nap szünet, de látom a fényt az alagút végén" - mondta Békési.

Forrás: MTI

Borítókép: Szabó Szebasztián a férfi 50 méteres gyorsúszás elődöntője után a rövidpályás úszó-világbajnokságon Abu-Dzabiban 2021. december 18-án. A magyar versenyző a hatodik helyen jutott a döntőbe