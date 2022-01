Az olimpiai versenyhelyszínen, a pekingi Nemzeti Fedett Stadionban is edzett a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott, és Bánhidi Ákos edző-menedzser szerint egy héttel a rajt előtt minden körülmény jó.

Bánhidi az MTI-nek szombaton elmondta, hogy a csütörtöki megérkezés után még mindenki lába "nehéz", de ez természetes, a hétórás eltolódást meg kell szokni, de már "a sebesség is előkerült" a kínai fővárosban.

"Voltunk már edzeni az edzőpályán és a versenyhelyszínen is. Utóbbi nem ismeretlen, hiszen október itt kezdődött a világkupa-sorozat. A jég jó, minden körülmény jó, a szállás is. Most mindenki, aki itt van velünk, olyan állapotban van, amilyenben lennie kell egy héttel a versenyek rajta előtt. Szerencsére mindenki negatív tesztet adott, amióta megérkeztünk" - mondta Bánhidi.

Elmondta, hogy a Budapesten pozitív koronavírustesztet adott olimpiai-, világ- és Európa-bajnok Liu Shaoang - az első magyar összetett világbajnok - a remények szerint a jövő héten csatlakozhat a többiekhez. Ő és Varnyú Alex nem tarthattak a többiekkel a szerdai induláskor. Mindketten tünetmentesek, jégen is edzhetnek és állandó felügyelet alatt vannak.

A pekingi téli olimpia pénteken kezdődik, a short trackesek versenye rögtön másnap rajtol, amikor vegyes váltóban már érmeket osztanak, illetve sor kerül a női 500 méter és a férfi 1000 méter selejtezőjére. Előbbiben Jászapáti Petra és Kónya Zsófia, utóbbiban pedig a Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang, valamint Krueger John-Henry a nevezett.

A rövidpályás gyorskorcsolya az egyetlen magyar éremesélyes sportág a téli olimpián. A magyar szövetség 10-15 olimpiai pont megszerzését reméli.

Négy éve Phjongcshangban a férfi váltó - Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor és Burján Csaba összeállításban - megszerezte Magyarország történetének első téli olimpiai aranyérmét.

Forrás: MTI

Borítókép: Varnyú Alex (b) és Liu Shaolin Sándor (k), a pekingi olimpiára készülő magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott tagjai a csapat nyilvános edzésén a budapesti Gyakorló Jégcsarnokban 2022. január 5-én.