A dobogós csapat tagja Krueger John-Henry is, aki a negyeddöntőben szerepelt.

Az olimpián debütáló számot Kína nyerte Olaszország előtt.

A negyedik helyen célba érő magyarok a videózásnak köszönhetik a harmadik helyet, mivel a kanadaiakkal összeakadva mindkét váltó embere elesett, a zsűri pedig az észak-amerikait látta szabálytalannak.

A bronzérmes magyar válogatott tagjai: Krueger John-Henry, Jászapáti Petra, Liu Shaoang, Kónya Zsófia és Liu Shaolin Sándor (b-j)Forrás: Árvai Károly / Nemzeti Sport

A fináléban a hazaiak - akik a világkupában a legjobbak voltak -, a kanadaiak és az olaszok vártak a vk-harmadik magyarokra. Az elődöntőhöz hasonlóan Krueger John-Henry pihent, ő a negyeddöntőben korcsolyázott. A vezetőség bízott az elődöntőben bevált receptben, azaz nem Kónya, hanem Jászapáti kezdett, csakhogy az első kanyarban hárman összeakadtak, a kanadai Florence Brunelle esett, és kisodorta Jászapátit. Új startot rendeltek el, amiben Jászapáti a negyedikként fordult az első kanyarba, így váltotta Kónyát, aki nem tudott előzni. Nem úgy Liu Shaoang, majd testvére, így már a második volt a staféta, ám amikor Kónya került sorra, a kanadai riválisa, Brunelle miatt elesett, így Jászapátinak a mezőny végén kellett kezdenie a körözést. Az esés okozta különbséget a férfiak sem tudtak ledolgozni.

Következett a videózás, ez alapján Kanadát kizárták, így végül Magyarországé lett a bronzérem!

Az oroszok és az amerikaiak elődöntős kizárása miatt a B döntőben csak Kazahsztán és Hollandia versenyzett, végül utóbbi győzött.

Igazi csapatmunka volt

Bánhidi Ákos, a rövidpályás gyorskorcsolya válogatott edző-menedzsere szerint igazi csapatmunka volt, hogy a vegyes váltó olimpiai bronzérmes lett szombaton a pekingi téli olimpián.

Ez az eredmény tulajdonképpen tükrözte az egész idénybeli teljesítményünket, hiszen a világkupában is harmadikok lettünk. Ugyanakkor ha nem ütnek el bennünket, akkor akár fényesebb is lehetett volna az érem, legalábbis tudtunk volna érte harcolni. Azonban ezen kár rágódni, ilyen a short track. Kimondhatatlanul boldog vagyok és büszke a csapatra!

- mondta az MTI-nek Bánhidi.

A szakember az egyéni számokat illetően is elégedett volt az indulókkal, Liu Shaolin Sándort és Krueger John-Henryt kimondottan erősnek látta az 1000 méter selejtezőjében, míg Liu Shaoangnak - úgy véli - kell még "puskapor" hogy százszázalékos legyen. Jászapáti Petra 500 méteres futamában sem talált kivetnivalót, míg Kónya Zsófia szerinte a legrövidebb távon körülbelül ennyit tud, hogy éppen továbbjut-e a negyeddöntőbe vagy sem.

"Zsófiban benne van a klasszis, csak kérdés, mikor piszkálja ki magából. Az első futamát és a váltó negyeddöntőjét szerintem elizgulta, az elődöntőben és a döntőben viszont remek volt. A fiúk kirobbanó erőben vannak és Petra is. Igazi csapatmunka volt a bronzérmük. Volt szerencsénk is, hogy pár rivális kiesett, de ez a sportág velejárója" - tette hozzá Bánhidi.

Jászapáti is büszke a válogatottra, de kicsit szerencsétlennek érzi, hogy Kónyát hátulról "elsöpörték".

Az adrenalin lökött minket előre futamról futamra. Egyre jobbak voltunk, de sajnos a fináléban jött az a szerencsétlen kicsúszás. Lehet, hogy jobb helyen is zárhattunk volna, ha ez nincs, de nincs értelme ezen gondolkodni

- mondta Magyarország első vk-győztes női versenyzője.

Kónya úgy fogalmazott, hogy eleinte kicsit szomorú volt, majd az egyéni verseny után a többiek próbálták nyugtatgatni, és ez nagyon hatott rá.

Ez négy ember munkája volt. Eleinte nem tudtam kizárni, hogy az olimpián vagyok, látszódott rajtam, éreztem belül, de a társak segítettek. Ez bejött

- jegyezte meg Kónya.

Liu Shaoang úgy érezte, még nincs százszázalékos állapotban, de napról napra javul.

Az elmúlt négy év tapasztalata is kellett, hogy a váltó ilyen jól menjen. Volt, akinek segíteni kellett, és ez jól sült el. Azért jó egyéniben és váltóban is élen haladni, mert aki elöl van, az nem hibázik. Vagy csak ritkán. Lehetett volna talán jobb is, de ezzel nem foglalkozunk. Most boldogok vagyunk, jöhet az 1000 méter, mert hétfőn ott kell teljesíteni

- mondta az első magyar összetett világbajnok, aki négy éve testvérével részese volt az első magyar téli olimpiai bajnoki címnek is a férfi stafétával.

Liu Shaolin úgy fogalmazott, hogy ma "széttépte a pályát".

Jól érzem magam és legfőképpen erősnek. Nagyon feszült volt a nap, ezért volt jobb kimaradni a lökdösődésekből, és élen haladni 1000 méteren. A váltóban eleinte próbáltuk nyugtatni Zsófit, aki aztán egyre jobb lett, és sikerült bronzérmet szereznünk. Mostantól viszont már másra kell koncentrálnunk

- hangsúlyozta Liu Shaolin.

Krueger, aki 1000 méteren amerikai színekben már nyert olimpiai ezüstérmet, úgy látja, a csapat bronzérme teljes más érzés.

Az volt a feladatom, hogy a negyeddöntőben fussak, és addig más tud pihenni. Ez volt a váltó érdeke. Az erőt mozgósítani kellett, és ezt sikerült futamról futamra tartani. Nagyon boldog vagyok!

- fogalmazott.

A rövidpályás gyorskorcsolya küzdelmei hétfőn folytatódnak, amikor is a női 500 és a férfi 1000 méter küzdelmeit rendezik a negyeddöntőtől kezdve, előbbiben Jászapáti, utóbbiban mindhárom férfi induló érdekelt lesz.

A végeredmény:

vegyes váltó, olimpiai bajnok:

1. Kína (Csü Csun-jü, Fan Ko-hszi, Vu Ta-csing, Zsen Ce-vej) 2:37.348 perc

2. Olaszország (Arianna Fontana, Arianna Valcepina, Yuri Confortola, Andrea Cassinelli, Pietro Sighel) 2:37.364

3. Magyarország (Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Krueger John-Henry, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia) 2:40.900

Forrás: MTI

Borítókép: Jászapáti Petra (b) és Kónya Zsófia (j) váltja Kerueger John-Henryt (b2) és Liu Shaolin Sándort (j2) a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott edzésén a pekingi téli olimpián