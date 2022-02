Ez már az egymást követő második téli olimpia, amikor a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott történelmet ír. Látszik, hogy a csapatnál professzionális munka folyik - jelentette ki hétfő Schmidt Gábor, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) alelnöke Pekingben.

Az MTI-nek elmondta: négy éve Phjongcshangban a short track válogatott megszerezte az ország történetének első téli olimpiai aranyérmét a férfi váltó révén, itt Pekingben vegyesváltóval már női érmesei is vannak a csapatnak Jászapáti Petra és Kónya Zsófia személyében, míg vasárnap Liu Shaoang lett az első magyar téli olimpikon, aki egyéni aranyérmes lett.

"Fantasztikus volt a helyszínen átélni ezt a csodálatos sikert. Bár majdnem lekéstük, mert az alpesi síelők számáról éppen hogy beértünk a short track csarnokba. Liu Shaoang ki tudott hozni magából mindent, pedig előtte voltak nehézségei. Aztán amikor a legjobb időt futotta az elődöntőben, már a döntőre is kedvező helyzetbe hozta magát" - mondta Schmidt Gábor, aki hétfőn kilátogatott a női hódeszkások big air selejtezőjére, ahol Kozuback Kamilla érdekelt.

Hozzátette: professzionális munka folyik a short track csapatnál, látni lehet, mennyit lépett előre az elmúlt négy évben is a sportág, most már három érmet gyűjtött be Pekingben.

Liu Shaoang 500 méteren begyűjtött történelmi aranyérme előtt 1000 méteren volt bronzérmes, akárcsak a vegyesváltó.

A MOB-alelnöke a hétvégén váltotta a kínai fővárosban Gyulay Zsolt MOB-elnököt.