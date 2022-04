Babos Csaba szövetségi kapitány szerint alkalmas a magyar női teniszválogatott arra, hogy a Billie Jean King Kupában az euroafrikai zóna 1-es csoport jövő heti tornájáról továbbjusson az őszi rájátszásba.

A törökországi Antalyában sorra kerülő csapatversenyen Bondár Anna (73. a világranglistán), Udvardy Panna (84.), Gálfi Dalma (97.), Jani Réka (138.) és Babos Tímea (262.) képviseli a magyar színeket, az együttes Szerbia, Törökország, Észtország és Dánia ellen lép majd pályára.

"Két év után szerepelünk ismét a korábbi Fed Kupában, amely 2020-ban a világjárvány miatt elmaradt, tavaly pedig nem voltunk érdekeltek, miután a magyar szövetség elállt a döntő budapesti megrendezésétől, amely nagy szívfájdalmunkra átkerült Prágába" - mondta a szerdai sajtóeseményen a szakvezető. "A mostani csoportunkból kiemelkednek a szerbek, ezzel együtt az első vagy második hely reális cél. A válogatott tagjai Portugáliából, Kolumbiából, Amerikából és Dél-Afrikából érkeznek a helyszínre, úgyhogy az átállás miatt is remélem, hogy nem kell rögtön hétfőn pályára lépnünk mondjuk a szerbek ellen. A csapat jó erőkből áll, tovább akarunk jutni a novemberi playoffba, majd onnan a világcsoportba."

A helyszínről szólva Babos Csaba közölte, nemrég járt a viadalnak otthont adó Megasaray komplexumban, ahol viszonylag szerény körülmények fogadták: a salakpályák nem az elegáns hotel területén, hanem a közelben, egy szeles, kietlen fennsíkon vannak, ahol a szervezők sátrakban és konténerekben oldják meg a játékosok ellátását.

A kupában a párharcok két egyes és egy páros mérkőzésből állnak, az összeállításokat mindig aznap kell megadni, de a páros meccs előtt van lehetőség a változtatásra az eredmény függvényében. A kapitány még nem döntött arról, hogy kiket küld pályára, mert az ellenfelek felállásának ismeretében jól taktikázva meg akarja osztani az erőket, hogy egy-egy játékos ne kapjon túl nagy terhelést.

Lányáról, a párosban négyszeres Grand Slam- és háromszoros világbajnok Babos Tímeáról a szakvezető elmondta, nehezen épült fel a tavaly Wimbledonban szerzett sérüléséből.

"Talán sérülések esetén alkalmazható védett ranglistát kellett volna kérnünk a WTA-tól, és akkor nem csúszott volna ki a top 200-ból a világranglistán. Utána jött még az omikron, majd az év végén kiderült, hogy nem áll össze újra Kristina Mladenoviccsal, ez előtt továbbra is értetlenül állok, aztán Egyiptomban pedig beszakadt a vádlija. Most fizikailag jó, mentálisan kevésbé jó állapotban van, egy kisebb pretoriai tornán szerepel éppen. Furcsa a nagy versenyek és a luxushotelek után megint kis tornákra utazni, ahol taxit kell fogni a reptéren, és a pálya mellett érdemes szállodát keresni. Most Timi éppen a nagy sikerekkel keresett pénzét éli fel, és az alacsony ranglistája miatt egyelőre nem tud párosozni az egyesben top 20-as Jessica Pegulával sem" - sorolta Babos Csaba.

Az antalyai viadalon a két csoport győztese közvetlenül bejut a novemberi playoffba, míg a második helyezettek egy újabb találkozón döntik el a harmadik továbbjutó hely sorsát. Az év végi rájátszás győztesei - amelyben az idei kvalifikáció kilenc vesztese mellett mindhárom zóna legjobb három helyezettje szerepelhet - jövőre a nagydöntőbe jutásért játszhatnak majd.

Borítókép: Babos Tímea is a csapat tagja.