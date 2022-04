Csapatunk a hollandokat 37-22-re, a cseheket 43-32-re, a dél-koreaiakat 45-33-ra, az ukránokat pedig 45-42-re verte, majd a döntőben végig irányítva 43-36 a franciáknál is jobbnak bizonyult. A fegyvernem egyik legnagyobb versenyén 38 válogatott indult.

Együttesünk a világranglista 11. helyéről várta a párizsi világkupát. Tavaly az utolsó pillanatban bukta el az olimpiai kvalifikációt, ott tehát nem szerezhetett „dupla pontokat”, így a tokiói résztvevő kilenc válogatott értelemszerűen előnybe került velünk szemben. A szezon elején Dancsházy-Nagy Tamás, a szakág vezetőedzője bevallottan kísérletezett új csapatával. Igaz, a legutóbbi, szocsi világkupát követően, ahol a 11. helyen végzett a válogatott, a mester azt nyilatkozta: nincs több kísérletezés, ettől kezdve élesben mennek a dolgok. Nos, vasárnap Párizsban két kellemetlen rivális után három klassziscsapatot győzött le kétséget kizáróan az Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid és Siklósi Gergely alkotta a csapat.

A házigazda franciák elleni döntőt a mieink gyakorlatilag négy meccs alatt lerendezték. 20-7-re elhúztak úgy, hogy mind a négy vívónk simán hozott egy asszót. Taktikai csere is történt ugyanis, a világklasszis Borelre „rácserélte” Dancsházy mester Koch Mátét, akinek a francia klasszis egyáltalán nem kedveli a stílusát. Így fordulhatott elő az a ritkaság, hogy a csapatverseny első négy meccsén négy magyar hozta össze a tizenhárom tusos előnyt. Amit már „csak” tartani kellett, és ez sikerült is, így válogatottunk megnyerte a világkupa-viadalt.

Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid és Siklósi Gergely Fotó: Magyar Vívó Szövetség

A csapat az eredményhirdetés után sietett is a repülőtérre, ugyanis még az esti párizsi géppel hazautazott, a mai locsolkodást már újdonsült világkupa-győzteseként tehetik meg vívóink. Csomagolás közben Dancsházy-Nagy Tamás a gratulációt megköszönve így foglalta össze a napot a Magyar Vívószövetség honlapjának nyilatkozva:

– Sikerült kiélesíteni a fegyvereket, ahogy arra céloztam is legutóbb… Természetesen nagyon örülök, és szeretném megköszönni a segítséget mester kollégáimnak, Halla Péternek és Andrásfi Tibornak is. Úgy gondolom, hogy a legerősebb négyessel álltunk fel, taktikailag és szakmailag is nagyon egységes ez a kvartett. Mindent megbeszéltünk a nap folyamán, semmi sem történt véletlenül, sorra bejöttek a taktikai cserék, élvezet volt végigdolgozni ezt a napot a fiúkkal. Nagyon sokat tettünk ezért az aranyért, teljesen érthető, hogy ennyire örültünk neki. Azt gondolom, hogy Párizsban kezdődött el az az út, ami a 2024-es párizsi olimpiáig vihet. De ehhez még rengeteg munkára van szükség, példának okáért még ebben a szezonban négy nemzetközi verseny, valamint egy Eb és egy vb vár ránk.

Borítókép: Magyar Vívó Szövetség / Favebook