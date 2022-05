Noha csak július 5-én játsszák az első forduló első mérkőzését, már minden sportrajongó tudja, hogy a Ferencváros kiemeltként kezdi meg a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjét. Sőt, ha továbbjut, kiemelt lesz a második fordulóban is. Tehát még akkor sem lesz szükség olyan bravúrra, mint két éve, amikor a Celticet verte ki. Ezzel egyúttal ki is jelöltük a minimális célt a magyar bajnok előtt. Ha ugyanis a Fradi túléli az első két kört, s netán a harmadikban kiesne, a nemzetközi porondtól akkor sem búcsúzik, az Európa-ligában folytathatja a főtáblára jutásért.

A kivételezettséget, a kiemelt státuszt persze nem puszira adják, ez a mögöttünk hagyott három idényben elért sikerek jutalma. Ki ne tudná, a Ferencváros kétszer az Európa-liga, egyszer pedig a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelt, ami jól kamatozik az európai szövetség, az UEFA azon rangsorában, amelyet az egyes országok klubcsapatainak nemzetközi eredményei alapján kalkulálnak. A kissé kacifántos megfogalmazás lényege, hogy Magyarország három év alatt a 36-ról a 28. helyre lépett elő az 55 tagország sorában. Ettől még önmagában persze nem kell hasra esni, hiszen hazánk még így is kiszorul a mezőny első feléből. Ám érdemes szétnézni a régióban. Három éve ebben a körben még az utolsók voltunk, a mostani 28. hellyel feljöttünk a középmezőnybe, Ausztria (11.), Szerbia (16.), Csehország (17.), Horvátország (18.) és Románia (25.) még mindig előttünk jár, Lengyelország (30.), Szlovénia (31.) és Szlovákia (32.) viszont mögénk került.

Egyetlen szépséghibája a dolognak, hogy a lengyelek visszaesése miatt az ottani bajnok, a Lech Poznan nincs a kiemeltek között, így a Fradi akár Lovrencsics Gergő korábbi klubjával is összekerülhet. Ha valamit, hát ezt nagyon jó lenne elkerülni.



A Ferencváros sikereiből a nemzetközi porondra kijutott másik három magyar csapat is profitál.

Az egy évvel ezelőtti elsővel szemben idén csak a második fordulóban kapcsolódnak be az Európa Konferencia-liga selejtezőjébe. Legyinthetünk, hiszen tavaly a Fehérvár már az első körben kihullott, a Puskás Akadémia a második, az Újpest pedig a harmadik körben követte. Ám ez az egy forduló két hét haladékot ér a nyáron, a Kisvárda, a Puskás Akadémia és a Vidi így csak július 22-én kezdi meg a nemzetközi szereplést. Egy héttel az NB I rajtja előtt, tehát nem kell mindenáron erőltetni a korai formába hozást.

A tanulság pofonegyszerű. Még aki nem szereti, annak is érdemes a Fradinak drukkolni.