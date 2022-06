A párharc első meccsén múlt csütörtökön a címvédő szombathelyiek otthon nyertek 3-1-re, majd hétfőn vendégként is győztek, akkor 3-2-re.

A pénteki összecsapás elején Sipos Gergő találatával szerzett vezetést a házigazda, a folytatásban pedig hiába adódott több helyzet mindkét kapu előtt, az eredmény a második felvonás hajrájáig nem változott. A parázs hangulatú, szabálytalanságokkal és vitatkozásokkal tarkított összecsapáson Vas Ádám góljával a Haladás növelte előnyét, de egy perc múlva szépítettek a vendégek Rafinha találatával. A Berettyóújfalu a kapusát mezőnyjátékosra cserélve támadott, de újabb hazai gól egy perccel a vége előtt lezárta a párharcot, Dróth Zoltán büntetőből talált be.

Dróth és Vas a döntő mindhárom mérkőzésén eredményes volt, a második felvonáson pedig Sipos is betalált.

Tavaly ugyanez a két csapat találkozott egymással a döntőben, akkor 3-1-es összesítéssel lett bajnok a Haladás.

Eredmény, döntő, 3. mérkőzés:

Haladás VSE - Mezei-Vill FC Berettyóújfalu 3-1

A párharc végeredménye: 3-0 a Haladás javára.