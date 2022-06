Női vízilabdatorna, A csoport, 1. forduló:

Magyarország-Kolumbia 35-4 (8-2, 12-0, 7-0, 8-2)

gólszerzők: Rybanska 6, Leimeter, Keszthelyi 5-5, Szilágyi 4, Máté, Gurisatti 3-3, Parkes, Faragó, Garda, Mahieu 2-2, Vályi 1, illetve Vanegas 2, Marin, Ortega 1-1

Magyarország:

Magyari Alda - Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda, Keszthelyi Rita, Máté Zsuzsanna, Parkes Rebecce, Garda Krisztina, cserék: Gangl Edina (kapus), Gurisatti Gréta, Mahieu Geraldine, Leimeter Dóra, Rybanska Natasa, Faragó Kamilla

A két együttes korábban sosem találkozott a vízben, de a nyitány semmi jót nem ígért a dél-amerikaiaknak, akik jóval gyengébb játékerőt képviselnek, mint Bíró Attila szövetségi kapitány csapata.

A vb-újonc kolumbiaiak a késő esti mérkőzésen már 23 másodperc elteltével hátrányban voltak a center Parkes Rebecca találata nyomán, utána pedig majdhogynem számolatlanul estek a magyar gólok. Az egyenlőtlen küzdelmet jól jellemezte, hogy a hazai alakulat tíz perc alatt tíz alkalommal vette be a kolumbiai kaput, a csapatkapitány Keszthelyi Rita második góljával pedig már tíz volt közte (12-2).

Mintegy kétezer hazai szurkoló szájából harsant fel hol a "Ria, Ria, Hungária!", hol a "Hajrá, Magyarország!", a legnagyobb erővel akkor, amikor a nagyszünet előtt közvetlenül Rybanska negyedszer is betalált, 20-2-re alakítva a félidei eredményt.

A folytatást is az egyoldalúság jellemezte, sorjáztak a szebbnél szebb, kivétel nélkül könnyed hazai gólok. Amikor a honosított Mahieu Geraldine 28-2-re alakította az állást, minden magyar mezőnyjátékos elmondhatta magáról, hogy legalább egyszer eredményes volt. A legeredményesebb pedig a 35 gólból hatot vállaló Rybanska Natasa lett.

Két célunk volt a találkozó előtt, az egyik a győzelem, ezt persze tudtuk, hogy sikerülni fog, a másik pedig, hogy mindenki szerezzen gólt, ez is összejött. A kolumbiaiak meglepően szervezetten játszottak, szerintem ők is elérték a céljukat, az ő szemszögükből nézve nem szenvedtek túlzó vereséget. Azt gondolom, a délelőtti kétórás edzéssel együtt, ennek így komoly sportértéke van

- mondta a találkozót követően Bíró Attila szövetségi kapitány.

A magyar válogatott szerdán az olaszokkal, pénteken a kanadaiakkal játszik 21 órától a Margitszigeten.

korábban:

A csoport, 1. forduló:

Olaszország-Kanada 7-7 (4-2, 2-3, 1-1, 0-1)

B csoport (Debrecen):

Hollandia-Argentína 29-6 (8-1, 8-1, 6-2, 7-2)

Egyesült Államok - Dél-afrikai Köztársaság 24-2 (7-0, 10-0, 3-1, 4-1)

C csoport (Sopron):

Ausztrália-Kazahsztán 19-6 (6-1, 9-1, 3-3, 1-1)

Új-Zéland - Brazília 12-8 (3-3, 5-2, 3-3, 1-0)

D csoport (Szeged):

Spanyolország-Franciaország 18-8 (4-1, 3-3, 5-2, 6-2)

Görögország-Thaiföld 28-1 (7-0, 9-0, 5-0, 7-1)

Borítókép: A magyar Gurisatti Gréta (b) és a kolumbiai Susana Atehortua Gil a vizes világbajnokság női vízilabda tornáján, az A csoportban játszott Magyarország - Kolumbia mérkőzésen a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2022. június 20-án (MTI/Koszticsák Szilárd)