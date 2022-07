Újfent bizonyítást nyert, hogy ha összefogunk, akkor bármi sikerülhet – jelentette ki Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a magyarországi vizes világbajnokságot lezáró hétfői sajtótájékoztatón.

Schmidt Ádám azt mondta, „csodálatos, izgalmakkal teli két hét van mögöttünk”, erre az időszakra pedig szerinte mindenki jó szívvel gondol majd vissza.

Eljött a köszönetnyilvánítás ideje, és én elsőként minden magyar állampolgárnak szeretném megköszönni, hogy létrejöhetett ez a világbajnokság. Újfent bizonyítást nyert, hogy ha összefogunk, akkor bármi sikerülhet

– fogalmazott. Az államtitkár külön köszönetet mondott a szurkolóknak, illetve a FINA elnökének és ügyvezető igazgatójának azért, hogy „néhány hónappal ezelőtt bizalmat szavaztak Magyarországnak”.

Köszönöm a kormánynak, hogy a nehéz helyzetben gyorsan és jól reagált, az elmúlt két hét ezt bizonyítja

– mondta.

Wladár Sándor, a szervező bizottság és a MÚSZ elnöke (b) és Bíró Attila, a női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya a budapesti vizes világbajnokság záró sajtótájékoztatóján a Duna Arénában 2022. július 4-én.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Schmidt Ádám kijelentette, „soha senki nem látott még olyat, hogy négy és fél hónap alatt egy ilyen eseményt bárki meg tudott volna rendezni”.

Természetesen köszönet jár a szervezőbizottság minden tagjának, valamint a sportolóknak is, az ő sikereik nélkül ugyanis nem tud ugyanolyan lenni egyetlen világbajnokság sem

– emelte ki, majd köszönetnyilvánításában felolvasta a szervezőbizottság összes tagjának nevét.

Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség (FINA) igazgatóságának tagja úgy fogalmazott: egész Budapest és Magyarország történelmet írt az elmúlt két hétben azzal, hogy sikeresen meg tudta rendezni beugróként, négy és fél hónap előkészület után az idei vizes világbajnokságot.

Fürjes Balázs kiemelte, hogy az eseménynek a sportolókkal együtt több mint tízezer látogatója volt, mindez 77 ezer vendégéjszakát jelentett, amely a koronavírus-járvány után különösen jót tett a hazai turizmusnak.

Ezen túl világszerte a televíziós csatornákon, valamint az online médiában több mint kétmilliárdan találkoztak Budapesttel és Magyarországgal ebben a két hétben, láttak nagyon szép képeket és felvételeket a fővárosról, valamint az országról

– jelentette ki Fürjes Balázs.

Milák Kristóf olimpiai, háromszoros világ-, Európa- és ifjúsági olimpiai bajnok úszó a budapesti vizes világbajnokság záró sajtótájékoztatóján a Duna Arénában 2022. július 4-én.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Kiemelte a FINA és Magyarország közötti, hosszú ideje tartó jó kapcsolatot, amely sportdiplomáciában is számos előnyt jelent, valamint azt, hogy minden feltétel adott volt a világbajnokság megrendezéséhez.

Mivel a 2017-es vb-re két év alatt minden szükséges létesítmény elkészült, így most semmit nem kellett felépítenünk ahhoz, hogy házigazdái lehessünk a rendezvénynek. Budapestnél pedig csak Budapest jobb, ezt bizonyítja, hogy a FINA elnöke a 2019-es kvangdzsui vb után nem mondta azt, hogy az volt minden idők legjobb vb-je, nálunk viszont 2017-ben és most is kijelentette ezt

– fogalmazott Fürjes Balázs.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár (k) beszédet mond a budapesti vizes világbajnokság záró sajtótájékoztatóján a Duna Arénában 2022. július 4-én.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Hozzátette, „ma nálunk jobban kevesen tudnak gyorsan és hatékonyan nemzetközi sporteseményt rendezni”, ennek az az oka, hogy az elmúlt években Budapest nemzetközi sportfővárossá vált, a vizes sportokat illetően pedig

a magyar főváros világszerte az egyetlen, amely 10 év alatt három vb-nek ad otthont, 2027-ben ugyanis újra nálunk köszönthetjük majd a legjobb úszókat és vízilabdázókat.

Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöke elsősorban azért mondott köszönetet, hogy a szervezőbizottság elnöke lehetett, illetve kiemelte, hogy a szövetségre számos fontos feladat és verseny vár még az évben, így pihenésre nem sok idejük lesz.

Valóban nagyon kemény időszak volt az elmúlt néhány hónap, de minden pillanata megérte, pedig talán a sporttörténelem legőrültebb vállalkozása volt ilyen rövid idő alatt megrendezni ezt a vb-t

– jelentette ki Szántó Dávid, a vb operatív igazgatója.

Borítókép: Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár beszédet mond a budapesti vizes világbajnokság záró sajtótájékoztatóján a Duna Arénában 2022. július 4-én. Fotó: MTI/Illyés Tibor