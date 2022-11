A válogatott alapemberei közül Schäfer András, Nego Loic és Gulácsi Péter is sérült, így – ha kényszerűségből is, de – más posztokon is ritkábban szerepet kapott labdarúgók juthatnak szóhoz. A kapus poszt viszont még Gulácsi hiányában sem okoz fejtörést, mert Dibusz Dénes személyében tapasztalt és jó formában lévő hálóőr védi majd a kaput. Ugyanakkor védekező középpályásként Schäfer jószerivel kirobbanthatatlan volt a kezdőből a tavalyi Európa-bajnokság óta, így a helyén mindenképpen új futballista lép pályára Luxembourgban.