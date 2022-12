A 23 éves futballista az M1 aktuális csatornának adott év végi interjút, melyben elmondta, hogy a vártnál gyorsabban javult az állapota a fáradásos törés miatt elvégzett őszi műtétje óta és már a vizsgálatok is azt mutatják, hogy egészséges. Hozzátette, már csak a legnehezebb rész, a kemény munka vár rá, hogy újra visszatérhessen a pályára.

Schäfer idén is alapembere volt a Marco Rossi vezette magyar válogatottnak, amellyel a Nemzetek Ligájában remekül szerepelt, s az olaszok mögött, az angolokat és a németeket megelőzve a második helyen végzett csoportjában.

"A mostani jó szereplés annak is betudható volt, hogy már volt egy Európa-bajnokság és egy selejtezősorozat a lábunkban, ami nagy tapasztalatot adott és ezt leginkább a meccseken éreztük" - utalt a 2020-as évre a játékos, aki elégedetten vont mérleget a NL élvonalában vívott mérkőzésekről. - "A két olasz meccset nagyon sajnálom, de ha a sorozat előtt azt mondják, hogy az angolokat kétszer legyőzzük, a németek ellen pedig két mérkőzésen négy pontot szerzünk, akkor azt aláírom, pláne ahogy elértük ezeket az eredményeket."

Schäfer szerint óriási fegyvertény a második hely, és úgy véli, hogy többek között az angliai 4-0-ás, vagy a németországi 1-0-ás sikerből a válogatott tagjai sokat meríthetnek majd a jövőre nézve. Így rögtön a jövő évi Európa-bajnoki selejtezősorozatban. A magyarok a katari világbajnokságon is szerepelt Szerbiával, valamint Bulgáriával, Montenegróval és Litvániával találkoznak a csoportban, ami előzetesen nem tűnik igazán nehéznek, de a középpályás szerint nem szabad könnyedén venni a riválisokat.

"Szerintem a modern futballban nincs olyan, hogy könnyű csoport, meg könnyű ellenfél, ennek szerintem mi vagyunk az élő példái. Ellenünk is megszenvednek a sztárcsapatok, még akkor is ha kvalitásban sokkal előrébb tartanak" - hangsúlyozta Schäfer. - "Most abban a helyzetben vagyunk, hogy talán mi vagyunk a csoport két favoritjából az egyik. Úgy gondolom, ha folyamatosan ki szeretnénk jutni a világversenyekre, akkor meg kell mutatni, hogy az ilyen mérkőzéseket is be tudjuk húzni, az ilyen csoportban is eredményesen tudunk játszani, nem pedig csak akkor, amikor a sztárcsapatok ellen nyomás nélkül futballozunk."

Schäfer András tavaly januárban igazolt az Union Berlinhez, amelyben viszonylag hamar kivívta a helyét és az ősszel már leginkább kezdődként számított rá edzője.

"Nagyon imádok Berlinben élni, nagyon imádok az Unionban futballozni. Ha meghallom azt hogy Union Berlin, csak jó dolgok jutnak eszembe. A klubnál az első pillanattól azon voltak, hogy felépítsenek, hogy beépítsenek a csapatba. Volt, hogy játszottam egy rossz meccset és utána az edző négy napon át egy órát videózott velem" - mondta a játékos, hozzátéve, nem gondolta volna, hogy ennyi idő alatt 27 tétmeccse lesz az együttesben, amely ráadásul várakozások felett szerepel, jelenleg még versenyben van a Német Kupában és az Európa-ligában is, a bajnokságban pedig ötödik, de sokáig a tabella élén állt.

A Bundesliga január második felében folytatódik, a berliniek január 21-én a Hoffenheimmel találkoznak és a magyar játékos bízik abban, hogy ő is pályára léphet majd.

"Jól érzem magam és a képek is azt mutatják, hogy meggyógyultam, úgyhogy kezdődhet a legrosszabb rész, a munka" - viccelődött Schäfer, aki azt is elmondta, hogy az elmúlt időszakban sokkal pozitívabb ember lett. - "Előtte is sokat nevettem, de most már a komoly helyzeteket is sokkal pozitívabban fogom fel és egy-egy kudarcra is jobban reagálok. Fizikálisan is fejlődtem, ami lehet, hogy nem látszik, de a meccseken érzem. Nyilván sokkal nem lettem jobb játékos, de ezek az apró dolgokat sokat segítenek a fociban és az életben is. Ha a jövő évre azt kívánom, hogy csak rosszabb ne legyen mint az elmúlt két évem, akkor azt hiszem, mindent elmondtam."