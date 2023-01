Bejelentés 1 órája

Kocsis Máté: a kézilabda-Eb helyett a fiatalok tömeges sportolását választottuk

A Magyar Kézilabda Szövetség elnöke a nemzetisport.hu-nak adott, csütörtökön megjelent interjúban elmondta: az nem helyes, hogy Magyarország milliárdokat költ el a 2024-es Eb-re – aminek kiadásai már most is jelentkeznek –, miközben sok ezer gyermek és utánpótlás-versenyző veszíti el hosszú hónapokra a sportolási lehetőségét a magas energiaárak miatt, „a kettő nem fér meg egymás mellett”. Az elnök bejelentette azt is, hogy nem indul újra a kézilabda-szövetség elnöki tisztségéért a tavaszi tisztújításon.

Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke beszédet mond a magyar csörgőlabdázás napja alkalmából tartott rendezvényen a budapesti Ludovika Arénában 2022. november 28-án Forrás: MTI Fotós: Illyés Tibor

Kocsis Máté elmondta, abban a formában, ahogyan elnyerte, Magyarország nem tudja vállalni a 2024. decemberi, magyar–osztrák–svájci női kézilabda-Európa-bajnokság (Eb) rendezését, s most a legjobb megoldásról tárgyalnak a társszervezőkkel. Az elnök kifejtette: valóban létező forgatókönyv, hogy Magyarország részben vagy egészben visszalép az Eb-rendezéstől. A kézilabda-Eb ezekben az időkben luxuscikk – fogalmazott, és tudomásul kell vennünk, hogy amikor a 2024-es női tornát megpályáztuk és elnyertük, még nem volt sem háború, sem szankciók, sem energiaválság, és nem voltak az ebből eredő pénzügyi nehézségek sem. Dönteni kellett, és inkább a fiatalok tömeges sportolását választottuk – mondta Kocsis Máté. Hozzátette: ennek érdekében elvi megállapodást kötöttek a kormánnyal, hogy az Eb költségeiből megtakarított pénz egy részét az idén és jövőre is a kis klubok működésére fordítják.

A szövetségi elnök szerint a lépés szokatlan, de nem példátlan, az eset annyival eltér vagy kedvezőbb az eddigieknél, hogy „két évvel korábban jeleztük a szándékot”, így van idő a szervezésen módosítani, és a következmények is enyhébbek lehetnek – közölte. Hozzátette: az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) pontosan tudja, hogy Magyarország talán a legjobb partnere a szervezésben, ezt már jó párszor bizonyította akár a női BL Final Fourja, akár más világesemények kapcsán. Az interjúban Kocsis Máté bejelentette azt is: nem indul újra a Magyar Kézilabda Szövetség elnöki tisztségéért a tavaszi tisztújító közgyűlésen. Mint mondta, az elnöki ciklusa elején kitűzött célokat és feladatokat teljesítette, amelyekről részletesen beszámol majd a következő kongresszuson. Felidézte: a sportág rettenetes állapotban volt pénzügyileg, és valamennyi forrást, amit csak tudott – piacit vagy államit – megmozgatott a kézilabdáért. Ezek között említette, hogy megtörtént a marketingjogok, illetve a televíziós és kereskedelmi jogok értékesítése, tekintélyes vállalati szponzorokat hoztak a sportág mögé, és elkezdték az alsóbb osztályokat, az NB I/B-t és a megyéket is támogatni. A kormány mindig segített, a lehető legtöbb támogatást megszerezték és adták oda a kézilabdakluboknak. Cél volt a sportág tömegesítése is, 2015 óta 26 ezerről százezerre nőtt az igazolt sportolók száma, akik javarészt gyerekek. A hazai infrastruktúra fejlesztése is szerepelt a vállalások között, e körben pedig mintegy hétszáz építési-felújítási munkát indítottak el – sorolta az eredményeket a szövetségi elnök, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Megszámlálhatatlan „kézilabda-felület” jött létre vagy újult meg, Európa legnagyobb arénájától a legkisebb iskolai tornatermekig – idézte fel Kocsis Máté, hozzátéve: ezek mellett öt határon túli akadémiát is elindítottak, és teljesült az a cél is, hogy magyar szakember is legyen az európai szövetség elnökségében.

