A háború miatt nem lehetett hazamenni játszani. Szörnyű volt átélni a bombázásokat, az áramszüneteket. Ami most megy a szomszédunkban, Ukrajnában, az is katasztrófa. Katona Sándor még Zomboron volt az edzőm, utána Zalaegerszegen dolgozott, ő hívott oda 1994-ben. A Caolában rögtön gólkirálynő lettem, és utána sorra jöttek a megkeresések. Édesapám volt a menedzserem, végül a Dunaferrt választottuk 1995-ben. Az is fontos szempont volt, hogy onnan nem volt nehéz hazajutni, mert gyakran honvágyam volt