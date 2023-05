A magyarok a dánok és az amerikaiak elleni papírforma vereség után hosszabbításban legyőzték a franciákat, és változatlanul saját kezükben van a sorsuk a bennmaradást illetően. A svédek három sikerrel kezdték a tornát.

Kevin Constantine a hátvédsorban Szirányi Bencét becserélte Pozsgai Tamásra, míg a támadók között Csányi Karol helyett Kóger Dániel állt be. Az első támadósorból kikerült Sebők Balázs, helyére Papp Kristóf került Hári János és Galló Vilmos mellé. Papp az egész mezőnyben a harmadik legjobb arányban (64,71 százalék) hozza el a korongbedobásokat, azaz sok támadást tud előkészíteni. Sebők Nagy Gergővel és Terbócs Istvánnal alkotott egy triót. A kapuban az amerikaiak ellen védő Horváth Dominik kezdett.

Ez volt a két csapat közös történelmének második vb-mérkőzése, az elsőt 1935. január 21-én, azaz több mint 88 esztendeje Davosban a svédek nyerték 3-0-ra. A másik hat, egyaránt barátságos összecsapáson 1/5-ös a magyar mutató. A Nokia Arénában több mint ezren szurkoltak a válogatottnak - 6500 fölött volt a nézőszám -, ám nem egymás melletti szektorokban foglaltak helyet a magyar szimpatizánsok. "Itthon vagyunk!" - harsogták.

Terbócs István (j) és a svéd Lucas Raymond a jégkorong-világbajnokság negyedik fordulójában játszott Svédország - Magyarország mérkőzésen a finnországi Tamperében 2023. május 18-án

Fotó: Illyés Tibor

Másfél perce ment a meccs, amikor Oscar Lindberg bombája kötött ki a rövid sarokban. Az éppen Svédországban légióskodó Galló gyorsan egyenlíthetett volna, Jesper Wallstedt azonban védett.

Magyar előnyben Hári adta el a korongot, ebből Jacob de la Rose lőtt a jobb felső sarokba, s ekkor a svédek már öt kapura lövésnél jártak. Azonos létszám mellett elaludt a skandináv védelem, ezt a hátvéd Kiss Roland használta ki, Walstedt nem látott a takarástól.

Ez volt a vb-k történetének első magyar gólja a svédek ellen.

Bartalis István és Garát Zsombor volt a két gólpasszos. Bátrabb lett a Constantine-csapat, helyzetekig is sikerült eljutnia, ám a bántóan üresen hagyott Dennis Everberg lehűtötte a kedélyeket.

A második játékrész elején Bartalist bottal visszahúzásért, Stipsicz Bencét pedig a játék késleltetéséért (a nézőtérre emelte a pakkot) kiállították, a kettős fórt Andre Petersson használta ki. Hatalmas fölényben volt ekkor az ellenfél, a magyarok a félpályán is alig jutottak át. A svéd lendületet egy kapus elleni szabálytalanság sem törte meg, Jonatan Berggren a számára visszahagyott korongot zúdította a jobb felső sarokba. Negyvenhárom másodperc múlva de la Rose közelről nem hibázott. Ebben a harmadban nem volt magyar kapura lövés - ez egészen kivételes negatív mutató -, míg a rivális 19-szer próbálkozott.

Magyar szurkolók a jégkorong-világbajnokság negyedik fordulójában játszott Svédország-Magyarország mérkőzésen a finnországi Tamperében 2023. május 18-án

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

A záró harmadban is svéd ütőkön vándorolt a korong, viszont az északiak már nem támadtak teljes elánnal, inkább passzolgattak vagy cselezgettek. A 49. percben Lucas Raymond így is könnyedén talált be.

Ebben a periódusban sem volt magyar próbálkozás, amelyet Wallstedtnek hárítania kellett volna.

Az utolsó percek már nem hoztak izgalmakat, az összesített kapura lövés 51-9 volt a svédek javára.

JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG, A-CSOPORT, 4. FORDULÓ:

Svédország–Magyarország

Tampere, Nokia Aréna, 6000 néző. V: Hunnius (német), Sewell (brit) – Constantineau (francia), Hoffer (német)

Svédország: Wallstedt – Liljegren, Sandin / Tommernes, A. Lindholm / P. Nemeth, Bengtsson / Pudas, Sörensen – Carlsson, Raymond, Berggren /, P. Lindholm, Petersson, Grundtström / Everberg, Lindberg, Zetterlund /Silfverberg, de la Rose, A. Nylander. Szövetségi kapitány: Sam Hallam.

Magyarország: Horváth D. – Stipsicz, Fejes / Szabó B., Hadobás, / Kiss R., Horváth M. / Szirányi, Garát – Papp K., Galló, Hári / Sofron, Bartalis, Erdély / Nagy G., Sebők B., Terbócs / Nagy K., Kóger, Vincze P. Szövetségi kapitány: Kevin Constantine

Eredmény:

Svédország-Magyarország 7-1 (3-1, 3-0, 1-0)

-------------------------------------------

gól: Lindberg (2.), de la Rose (6., 39.), Everberg (18.), Petersson (25.), Berggren (38.), Raymond (49.), illetve Kiss (8.)