A Ferencváros játékosa remek formában focizva már 4 gólt lőtt úgy az NB I-ben, hogy valamennyi meccsén csereként állt be. Lisztes pillanatok alatt a Fradi-szurkolók százezreinek vált kedvencévé. Első nagyobb interjúját az Origonak adta, ebben beszélt világhírű edzőjéről, Sztanyiszlav Csercseszovról és arról is, miért lenne számára csoda, ha az apját, a hatalmas Fradi-legendát is felülmúlná.

Ifj. Lisztes Krisztián elmondta, természetesen édesapja tanácsai a legfontosabbak számára.

De mindenkit meghallgatok, akiről úgy érzem, hogy tud segíteni a pályafutásomban. Gondolok itt az edzőkre, csapattársakra is többek között. Mindig megpróbálom ellesni, miket tudnak, tanulni a tapasztaltabbaktól. Igyekszem a lehető legtöbbet kihozni a helyzetből, minden kis apró mozzanatot megtanulni

– tette hozzá.