Az idei esztendőben a Kékszalag verseny történetében először követheti a nagyközönség a mezőnyt a legelső befutó hajótól a legutolsóig. A Magyar Vitorlás Szövetség, a Magyar Telekommal és a Samsunggal kötött együttműködés keretében folyamatos élő egyenes adást sugároz a balatonfüredi Nagymólón kialakított stúdióból csütörtök reggel nyolc órai kezdettel, egészen a szombat esti díjkiosztó végéig.

Az 55. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj mezőnyét több, kizárólag a közvetítésre dedikált kísérőhajóból filmezik, a képeket pedig valós időben küldik az operatőrök a kitelepített stúdióba. A folyamatos élő adásban ezeket a felvételeket láthatja majd a közönség, melyeket szakkommentátorok értékelnek. A Magyar Vitorlás Szövetség és az általuk felkért műsorszerkesztők célja, megmutatni a lehető legszélesebb körben a verseny teljes mezőnyét.

Jogos elvárás a vitorlázótársak részéről, hogy a Kékszalag egésze látható és követhető legyen mindenki számára, hiszen ez a verseny a limitidő lejártáig, vagyis szombat reggel kilenc óráig tart. Az idei esztendőben mellénk állt a Magyar Telekom, valamint a Samsung, és ezen együttműködések keretében tudjuk megvalósítani, hogy az 55. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj egészét eljuttathassuk az érdeklődőkhöz. Szeretnénk, ha a nagyközönség nem csupán a leggyorsabb hajókat ismerhetné meg, hanem azokat a vitorlázókat is, akik hatalmas kitartásukról tesznek tanúbizonyságot, hiszen hogyha kell, 48 órán keresztül megállás nélkül vízen vannak, hogy teljesítsék a kihívást" - fogalmazott Holczhauser András. A Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára elmondta: a Kékszalag élő adása a Magyar Vitorlás Szövetség hivatalos Facebook-oldala mellett több online platformon, köztük az Origo sportrovatában is nyomon követhető. A közvetítést a balatonfüredi Vitorlás téren lévő óriás LED falra is kivetítik, de látható lesz a Kékszalag PORT közösségi tereként működő hangárában, valamint több balatonfüredi szállodában, köztük az ötcsillagos LUA Resortban is.

A főtitkár kiemelte: az idei évben a versenyben lévő egységek saját online csatornáikon szabadon közvetíthetnek, ugyanis az erre vonatkozó korábbi megkötést megszüntetik.

Fontosnak tartjuk, hogy ezt a versenyt valóban minden résztvevő magáénak érezze. Tudjuk, hogy egyes csapatok barátai, hozzátartozói leginkább a saját, vagy a csapat közösségi oldalain szeretnék viszontlátni a vitorlázókat, éppen ezért az élő közvetítés kizárólagosságát az idei évben eltöröltük.

A műsor felépítése tematikus, minden órát a vízen, a mezőny több pontján lévő mozgó motorosokhoz való körkapcsolással kezdik, majd az élő képek felhasználásával elemzéseket, stúdióbeszélgetéseket láthatnak a nézők. Az éjszakai órákban szintén élő kép látható a megvilágított befutó hajókról, kiegészülve az aznapi események összefoglalóival.