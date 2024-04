Aranyérem 200 méteren

Kós Hubert még 2022 augusztusában jelentette be, hogy Bowman irányításával az Arizona State Egyetemen készül majd többek között az franciák világsztárjával, a budapesti világbajnokságon 200 és 400 méter vegyesen is aranyérmes francia Léon Marchand-nal – olvasható az Origó oldalán. A váltás nagyon bejött a magyar úszónak, hiszen Bowman irányításával óriásit fejlődött és a fukuokai világbajnokságon 200 méter háton megnyerte pályafutása első világbajnoki címét, a párizsi olimpián pedig a versenyszám egyik legfőbb aranyesélyese lesz. A témával kapcsolatban az érintett magyar sportoló szerencsére megnyugtató választ adott.

Hubira vigyázni fog

Az amerikai edző bejelentése után pár nappal Kós Hubert elárulta, hogy a párizsi ötkarikás játékokig biztosan Bowman irányításával készül – írta meg a Magyar Nemzet.

Nincs változás, az olimpiáig Bobbal edzek, ez biztos. Jövő héten San Antonióban lesz verseny, aztán megyünk Coloradóba magaslati edzőtáborba. Utána lehet változás az eddigiekhez képest, hogy még visszajöhet-e ide Bob vagy már nem, és akkor esetleg Leon Marchand-nal másutt készülünk tovább. De tuti, hogy együtt maradunk, így hárman biztosan

– nyilatkozott Kós a Magyar Úszószövetség honlapjának. Hogy az olimpiát követően Kós Hubert sorsa miként alakul, azt most még lehetetlen megmondani, az amerikai média mindenesetre abban biztos, hogy Marchand követi Bowmant Texasba.

– Bob most ott van sajtótájékoztatón, szerdán jön vissza, utána tudok beszélni vele – mondta ennek kapcsán Kós, aki ugyanakkor megosztott egy sokatmondó részletet is a történtekről. Merthogy Bowman a csapatmeetingen esedékes bejelentés előtt egyedül Marchand-nal tudott váltani néhány szót az idő rövidsége miatt, viszont neki tett egy fontos megjegyzést: „Hubira is mindenképpen vigyázni fogok.”