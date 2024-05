Bombacnak egyébként a múlt pénteki volt az utolsó mérkőzése szegedi színekben, ugyanis nyáron az élvonalban újonc Győr együttesénél folytatja karrierjét. A szlovén irányítón kívül a Tisza-parti csapat soraiból több meghatározó játékos is távozik majd, s a bajnoki címvédő Veszprémnek is erősítenie kell majd a nyáron.

A csapatkapitány is távozik

A bajnoki döntő második mérkőzése már a búcsú jegyében is zajlik, hiszen a hazai szurkolók utoljára láthatják szegedi mezben a sérülésekkel bajlódó Luka Stepancicet, Miguel Martinst, Carlos Molinát, a lengyel bajnokhoz igazoló Szita Zoltánt, és a francia HBC Nantes csapatához szerződő Matej Gabert. A veszprémiek az első meccsen búcsúztak el három meghatározó játékosuktól, így a bajnoki címvédő is sokat gyengülhet a következő szezonra. Yahia Omar a 2019/20-as szezonban igazolt Veszprémbe a Zamalekből, s igazi közönségkedvenccé vált, megnyerve 3 SEHA Ligát, 4 Magyar kupát és egy bajnoki címet is a csapatával. A győzni akarásáról híres Kentin Mahé hat szezon után távozik az Építőktől, a francia irányító két bajnoki címet, 4 Magyar kupát és három SEHA Ligát hozott össze veszprémi színekben. Talán a legfájóbb pont a veszprémieknek a csapatkapitány Andreas Nilsson búcsúja lehet, aki a Magyarországon eltöltött tíz év alatt 5-ször nyert magyar bajnokságot és 8-szor Magyar Kupát. A nemzetközi szintéren pedig 3-szor emelhette magasba a SEHA-Liga trófeáját, míg a Bajnokok Ligájában 2-szer játszott döntőt, és összesen 7-szer volt részese a Final4-nak. A Veszprém a szerdai, esetleges győzelmével hibátlan idényt is zárna a magyar bajnokságban. Eddig háromszor, 2009-ben, 2010-ben és 2011-ben volt példa arra, hogy az Építők az alapszakasz után valamennyi mérkőzését megnyerte a rájátszásban is.