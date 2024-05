Orbán Viktor a sajtótájékoztató végén arról is beszélt: sokfajta sportággal próbálkoztak falun, de a falusi sport története alapvetően a futballszakosztályok története. Felcsúton voltak, akik vállalkoztak a kutatásra, írásra és szerkesztésre, és Mészáros Lőrinc, a Puskás Akadémia kuratóriumi elnöke meg is finanszírozta ezt. Azonban nem minden falu van ilyen helyzetben.

Ezért a kormányfő azt mondta: ha a falvakban meg akarják írni sportklubjaik történetét a helyiek, annyi pénzt hozzátesz a kultuszkormányzat, amennyit a helyiek erre a célra összeadnak. Érdekes hagyaték lesz ez – tette hozzá a miniszterelnök.

A kétkötetes kiadványt bemutatva Oláh János felidézte: egy kuratóriumi ülésen vetődött fel a felcsúti sporttörténet feldolgozásának gondolata. Zsohár Melindával nem csak a sportról, hanem a községről is szóló könyvet készítettek, amelyből a falu történetét is megismerheti az olvasó. Felcsúton már az akadémia megalakulása előtt is NB I-es és NB III-as játékosok nevelkedtek férfi, illetve női vonalon is – fűzte hozzá.

Zsohár Melinda a kiadványt egy olyan falusi történetnek nevezte, amely túlmutat a falu határain. Személyes emlékekre épülve helytörténeti és néprajzi vonatkozásokkal, de igaz anekdotákkal van tele - jegyezte meg.

Major Anita – aki Margittai Gáborral szerkesztette a kiadványt – a könyv lokális identitás erősítő szerepét hangsúlyozta, és azt is, hogy a sport mindig erősíti a közösségeket és összehozza az embereket.