Az írek elleni első félóra végén remekül tálalt a baloldalon érkező Kerkez Milos elé, a Bournemouth légiósa azonban kihagyta a nagy helyzetet – derült ki az Origo oldaláról. A magyar csapat az első félidőben hét lövésből háromszor találta el az írek kapuját, a kilencven perc alatt pedig háromszor annyi kaput eltaláló lövést produkált (6), mint a házigazdák (2). Az izraeliek, de még inkább az Eb-s ellenfelek ellen kulcsfontosságú lehet, hogy az esetleges kevés helyzetből, ami a mérkőzés elején adódhat, betaláljanak a magyar játékosok, főleg az írek ellen gyengébben futballozó Varga Barnabás. Ami viszont rendszeresen megfigyelhető és a skótok elleni Eb-mérkőzés tükrében (is) aggasztó volt, hogy

az eladott labdákat követően óriási szabad területek nyíltak az ellenfél számára, amiből az írek győztes gólja is született.

Figyelni kell az eladott labdákra

Az írek elleni meccs után Marco Rossi nem engedhetnek meg a kontinenstornán egy olyan hibát, amiből Parrott megszerezte a győztes gólt az íreknek – olvasható az Origo oldalán.

Egy ilyen kontrát nem engedhetünk meg. Nem mondom, hogy a jövőben nem fogunk többször kikapni, de változtatnunk kell bizonyos dolgokon

– tette hozzá az olasz szakember. Az írek ellen gyakran túl távol helyezkedtünk a játékosoktól. Nem csak azokban az esetekben, amikor a rendkívül játékos rotációk miatt pozíción kívülre kerülnek egyes játékosok és a támadásépítések közepén ér minket felkészületlenül egy-egy labdaeladás. Akkor is, amikor nem adottak a feltételek egy csel vagy passz végrehajtásához, mivel

a magyar csapat nincs megfelelően elrendeződve, Rossi játékosai gyakran létszámhátrányban vannak, vagy minőségibb játékosokkal kell szembenézniük.

Utóbbi szituációba feltehetően nem kerülnek majd a magyar játékosok Izrael ellen, akik nem jutottak ki a jövő héten kezdődő kontinenstornára. A sikertelen Eb-selejtezősorozat után a szövetség megköszönte Alon Hazan munkáját, s a helyére Ran Ben Simont nevezte ki. Az 53 éves szakvezető nem először irányít nemzeti együttest, korábban Ciprust vezette. Az izrael keret sérülések miatt változott az elmúlt napokban, többek között Omri Altman (Hapoel Tel Aviv) is bekerült a csapatba. Utóbbi futballista, aki egyébként második csatárt (hamis kilences) játszik, akár Marco Rossi együttesében is játszhatna, ugyanis a Hapoel Tel-Aviv középpályása egyik nagymamája révén magyar állampolgár is.

Felkészülési mérkőzés:

Magyarország–Izrael 18:00