A labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában a Ferencváros 5–0-ra nyert a The New Saints csapata ellen a Groupama Arénában. A magyar bajnok elképesztő lendülettel kezdte a meccset, alig több mint 20 perc után már három góllal vezetett. A második félidőben is szenzációsan játszott a Fradi, amely a három gólt szerző Adama Traoré vezérletével kiütötte ellenfelét, így nagyon közel került a továbbjutáshoz – írta meg az Origo.

Pascal Jansen vezetőedző

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

Még nem jutottak tovább

A Ferencváros holland mestere, Pascal Jansen elégedetten nyilatkozott csapata teljesítményéről, mondván, nagyon tetszett neki, ahogy a labdával és labda nélkül is játszott a Fradi. Kiemelte, kifejezetten jó érzés volt azt látni, milyen remek az együttműködés a játékosok és a szurkolók között, ami rengeteg energiát adott a focistáinak – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Szeretném leszögezni, hogy noha az ötgólos előny megnyugtató, de ez a párharc még nincs befejezve. Hétfőn utazunk Walesbe. Még csak az első félidőn vagyunk túl a párharcban. Mérkőzésről mérkőzésre haladunk. Még nem értük el a célunkat

– hűtötte le a kedélyeket Jensen, aki kitérő választ adott az ötödik ferencvárosi gólt szerző Marquinhos távozásával kapcsolatban. A holland tréner úgy véli, hogy minden sorozatot figyelembe véve 50-55 meccsen kell tudniuk hozni ezt a most látott játékot, ugyanis szerinte ez a minimum elvárás egy elit klubbal szemben.

A szezon előtt beszéltünk a klubvezetéssel a fiatal játékosok beépítéséről. Tóth Alex ma debütált a Bajnokok Ligájában. Az előszezonban remek teljesítményt nyújtott. A Ferencváros filozófiájához tartozik, hogy lehetőséget adjon az edzéseken jó teljesítményt nyújtó fiatal játékosoknak, ami számomra is fontos

– jegyezte meg a holland edző.

A dán bajnok következhet

Dibusz Dénes, az FTC kapusa is beszélt a találkozó után. A rutinos labdarúgó elmondta, a tavalyi rossz emlékű első fordulós párharcuk után mindenkiben kellő óvatosság volt, azonban az már a múlt. Magabiztosan várták a találkozót, főleg amiatt, mert az egyik legjobb felkészülés van a hátuk mögött.

Jó formában, erőállapotban érkeztünk meg erre az összecsapásra, és tudtuk, hogyan kell dominálni, helyzeteket kialakítani. Nagyon fontos volt, hogy hamar megszereztük az első gólt, ez még jobban megnyugtatott minket. Úgy vágtunk bele, hogy újra nekifutunk a BL-csoportkörnek, és egyelőre jó úton haladunk. Bízom benne, hogy ugyanígy tudunk továbbmenni

– nyilatkozta a 33 éves játékos.