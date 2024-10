A labdarúgó NB I 9. fordulójában az MTK hazai pályán 3–1-re nyert a Kecskemét ellen, amely sorozatban ötödször kapott ki a bajnokságban és továbbra is a tabella utolsó helyén áll – írta meg korábban az Origo. 2022-ben lett újra első osztályú csapat a KTE Szabó István vezetésével, aki egy évvel korábban szerződött a klubhoz, helyesebben tért vissza. A magyar edző most talán pályafutása legnehezebb kihívása előtt áll.

Horváth Krisztofer, a Kecskemét játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában játszott Kecskeméti TE–Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzésen a kecskeméti Széktói Stadionban 2024. április 21-én

Fotó: Bús Csaba / Forrás: MTI

Szerény körülmények

Szabó István nem csupán ezer szállal kötődik a városhoz, ahogy mondani szokták, nem, az ő élete Kecskemét szerves része. A városban született, nevelkedett, tanult, futballozott, majd lett edző. Végigjárta a szamárlétrát az utánpótlásból indulva, Tomiszlav Szivics segítőjeként részese volt a klub máig legnagyobb sikerének, a 2011-es Magyar Kupa-győzelemnek. Aztán az élet átmenetileg másfelé terelte, többek között Pakson dolgozott másodedzőként, de 2021-ben visszatért. Már az is kisebb csoda volt, ahogy a KTE feljutott az NB II-be. Az NB III-ban csak második lett, de az Iváncsa nem vállalta a másodosztályú szereplést, így léphetett eggyel feljebb a Kecskemét. Ekkor érkezett Szabó István, s a csapat hatalmas bravúrként az idény végén ismét feljutást ünnepelhetett. Majd a következő évadban úgy lett második az NB I-ben, hogy a bajnokság hajrájában a fradisták a kecskeméti vereség után már kezdtek izgulni – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. A Kecskemét az NB I-ben is csak addig nyújtózkodik, ameddig a takaró ér, a most zajló bajnokságban is a Kecskemét keretének piaci értéke a legalacsonyabb a mezőnyben.

A klub stratégiája ennek ellenére jól látható és kiszámítható. A KTE magyar játékosokra épít, Szabó István olyan futballistáknak ad lehetőséget, akiknek másutt megfeneklett a pályafutása.

Még él a bizalom

Csak néhány nagyobb nevet említve az elmúlt évekből az látszik, hogy több labdarúgónak a Kecskemét adta meg a kezdőlökést. Horváth Krisztofer, aki ma már az Újpest játékosa, kecskemétiként mutatkozott be a válogatottban. Szalai Gábort a Ferencváros igazolta le a nyáron (igaz, nem Kecskemétről, hanem már a Lausanne-tól). Szuhodovszki Soma szintén Kecskemétről jutott el a válogatottig, őt a nyáron a Debrecen vitte el. Marco Rossi legfrissebb keretének tagja Szűcs Kornél, a Plymouth középhátvédje, aki az előző idényben még a KTE-nél futballozott.